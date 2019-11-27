Arnavutluk'ta deprem faciası

Arnavutluk'ta meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremde en az 14 kişi hayatını kaybetti, 300 kişi yaralandı

Balkan ülkesi Arnavutluk dün sabah TSİ 05.54'te 6.4 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. 14 kişi hayatını kaybetti. Yaralı sayısı ise 300’den fazla.

Merkez üssü ülkenin batısındaki Dıraç şehrine 15 kilometre uzaklıktaki depremin, yerin 38 kilometre derinliğinde meydana geldiği ve 6,4 büyüklüğünde olduğu kaydedildi.

Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bir kişinin panik nedeniyle binadan atladığı için hayatını kaybettiği ifade edildi.

Depremin, Bulgaristan, Bosna Hersek, Hırvatistan, İtalya, Kosova, Karadağ, Sırbistan ve Kuzey Makedonya'da hissedildiği bildirildi.

"Son 30 yılda Arnavutluk'taki en şiddetli deprem" olduğu belirtilen afette birçok binanın çöktüğü belirtilirken, can kaybının artmasından endişe duyuluyor.

6.4’lük depremin ardından en büyüğü 5.3 ve 5.1 olmak üzere birçok artçı sarsıntı yaşandı.

TSİ 09.08’de ise Adriyatik Denizi’nin Arnavutluk açıklarında 6.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Şiddetli deprem nedeniyle 21 Türk'ün kaldığı bir otelin çöktüğü öğrenildi. Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Ahmet Yörük, oteldeki Türklerin kurtarıldığını açıkladı.

Deprem sonrası başkent Tiran’a 40 km uzaklıktaki Dıraç’ta bir bina yıkıldı. Birçok binada da hasar oluştu.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi’nin yaptığı bilgisayar destekli tahminlere göre; dünkü depremden etkilenme potansiyeli olan kişi sayısı yaklaşık 8 bin kişi.

Depremi Yunanistan, Karabağ, Kosova ve Kuzey Makedonya dahil çevre ülkelerde hissedenlerin sayısının ise 12 milyon olduğu düşünülüyor.

Geçen eylülde de hemen hemen aynı bölgede 5.6 büyüklüğünde bir deprem yaşanmıştı.

Yaklaşık 500 binanın hasar gördüğü depremde en az 70 kişi yaralanmıştı.

Arnavutluk'ta meydana deprem sonrası, arama kurtarma çalışmalarına destek vermek üzere, Türkiye’den AFAD arama kurtarma ekibi, 3 araç ve UMKE ekibi ile birlikte bölgeye gittiği açıklandı.