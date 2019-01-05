banner237
Dünyanın Dört Bir Yanından Sıra Dışı Yasaklar
Dünyanın Dört Bir Yanından Sıra Dışı Yasaklar
15 0
Maserati Levante'ye GTS seçeneği
Maserati Levante'ye GTS seçeneği
13 0
Heyecan kasırgasında, LAÜ güldü
Heyecan kasırgasında, LAÜ güldü
7 0
Ercan’a 120 saatte 47 bin 772 yolcu
Ercan’a 120 saatte 47 bin 772 yolcu
14 0
Sarayda Kıbrıs konulu zirve
Sarayda Kıbrıs konulu zirve
19 0
Vicdani retçi Karapaşaoğlu cezaevine girecek
Vicdani retçi Karapaşaoğlu cezaevine girecek
58 0
Koopspor rahat kazandı
Koopspor rahat kazandı
27 0
Anne ve baba arasındaki farklar
Anne ve baba arasındaki farklar
35 0
banner82

Arjantin'de halk zamları protesto için sokağa döküldü

banner27

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'de halk, doğal gaz, elektrik ve ulaşımda uygulanacak yüzde 55'e varan zamları protesto etmek için akşam saatlerinde sokağa döküldü.

banner210
Arjantin'de halk zamları protesto için sokağa döküldü
banner215

 

Başkentin 11 farklı noktasında toplanan halk, ellerine aldıkları tencere ve farklı sert cisimlerle gürültü çıkararak, "Cacerolazo" ve "Ruidazo" adı verilen gösteri düzenledi.

Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri ve politikalarını protesto ederek slogan atan göstericiler, ellerinde hükümet ve zam karşıtı dövizler taşıdı.

Göstericiler, "Burada kamu hizmetlerine yapılan zamları protesto ediyoruz. Hizmetlerin bir kısmını devlet karşılıyordu, bu şekilde ülkenin zenginliği eşit dağıtılıyordu. Artık bu hizmetleri özel şirketler sağlıyor ve devlet yardımları da kesilmiş durumda" açıklamasını yaptı.

Devlet Başkanı Macri hükümetinin önceden verdiği sözleri yerine getirmediğini belirten göstericiler, az kazanan kişilerin daha düşük vergilendirmeye tabi tutulmasını talep etti.

Twitter'da açılan #RuidazoNacional tagı ülke gündeminde birinci sırada yer aldı.

Akşam saatlerinde başlayan protestolar nedeniyle şehirde bazı caddelerin trafiğe kapanmasıyla ulaşımda aksaklıklar yaşandı.

Güney Amerika ülkesi Arjantin'de geçen Aralık ayında, 13 milyondan fazla kişinin yaşadığı Buenos Aires'te 2019 için elektrik kullanımına kademeli olarak yüzde 55, toplu ulaşıma yüzde 40 ve ulusal çapta doğal gaza yüzde 35 zam yapılacağı açıklanmıştı.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.