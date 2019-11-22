Araplardan tartışmalı Osmanlı dizisi

Birleşik Arap Emirlikleri merkezli ve Suudi Arabistan'ın sahibi olduğu MBC TV'de yayınlanan, Osmanlı konulu Ateş Krallıkları adlı dizi, Arap basınında tartışmalara yol açtı. 40 milyon dolarlık bütçesiyle 2019'da Arap dünyasının en büyük dizi projesi olan Ateş Krallıkları, 'Osmanlı karşıtı perspektifiyle' Arap basınını ikiye böldü.

Tunus’ta çekilen Arapça dizi Ateş Krallıkları, Arap basınında tartışma yarattı. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli ve Suudi Arabistan'ın sahibi olduğu MBC TV'de yayınlanan ve 40 milyon dolarlık bütçesiyle Arap dünyasında 2019'da yayınlanan en büyük proje olarak lanse edilen dizi, Mısır'da Memlükler'in son günlerini ve 16. yüzyılda Osmanlı'nın kontrolüne geçişini anlatıyor.

Geçen yıl, Arap dünyasında büyük popülariteye sahip Türk dizilerini yayınlamaya son verdiğini duyuran MBC’nin dizisi, 17 Kasım’da ilk bölümüyle seyirci karşısına çıktıktan sonra tartışmalar başladı.

Tarihi, Osmanlı karşıtı bir perspektiften ele aldığı öğrenilen dizinin sloganı ise "Bir imparatorluk kanlı bir hukukla yönetiliyor. Bu onların laneti oldu" şeklinde.

Mısırlı bir yazarın metnini hazırladığı, Arap oyuncuların yer aldığı ve başrolde Mısırlı bir aktörün bulunduğu Ateş Krallıkları ile ilgili dizinin yapımcısı "Dizi, Osmanlı yönetiminin arkasındaki vahşet dolu tarihi ifşa edecek” çıkışıyla dikkat çekti.

BAE merkezli haber sitesi Al-Ayn'a konuşan dizinin yazarı Mısırlı Muhammed Süleyman, "Tarihsel anlamda hiçbir hata içermeyen bir hikaye yazmaya çalıştıklarını" söyleyerek, Osmanlı döneminin "tarihsel katliamlarla dolu olduğunu" savundu.

14 bölümden oluşan, etkileyici görsel efektler, büyük savaş sahneleri, iç içe geçen hikayeler ve karmaşık karakterler içeren dizi hakkında Saudi Gazette, "Osmanlıların işlediği suçların örtüldüğü ve tarihin tahrif edildiği bu dönemle ilgili pek çok gerçeği gün yüzüne çıkarıyor" ifadesini kullandı.

Yönetmenliğini Girl with a Pearl Earring (İnci Küpeli Kız), Hannibal Rising (Hannibal Doğuyor) ve Emperor (İmparator) filmlerinin yönetmeni İngiliz Peter Webber’in yaptığı dizi, Arap basınını ikiye böldü. Basının bir kısmı, dizinin "belgelenmiş tarihi gerçekliği anlattığını" savunurken bir kısmı da "Türklerin tarihi çarpıtılıyor" yorumunu yaptı.

Suudi Arabistan, BAE ve Mısır'da iktidar yanlısı medya, övdükleri dizinin "Osmanlıların kanlı tarihini, tiranlığını, tutuculuğunu, suçluluğunu ve Arap tarihini yağmalamalarını ifşa ettiğini" söylerken, bazı Arap yazarlar BAE ve Suudi Arabistan'ın fonladığı dizinin "Müslümanların tarihini çarpıttığını" söyleyerek, "Bu dizi tarihin yeniden, yanlış bir şekilde üretilmesidir" ifadesini kullandı.

Öte yandan şimdilik sadece Arap kanallarında izlenebilen dizi, daha sonra Netflix’te de yayınlanacak.