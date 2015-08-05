Arap Birliği, PKKya yönelik operasyonları kınadı!

Mısır basınında yer alan habere göre; Arap Birliği Genel Sekreteri Nebil el Arabi, yaptığı yazılı açıklamada, Arap Birliğinin Türkiyenin Kuzey Irakta düzenlediği hava operasyonlarını kınadı. Haberde, Arabinin, Irakın tüm topraklarındaki...

Mısır basınında yer alan habere göre; Arap Birliği Genel Sekreteri Nebil el Arabi, yaptığı yazılı açıklamada, Arap Birliğinin Türkiyenin Kuzey Irakta düzenlediği hava operasyonlarını kınadı.

Haberde, Arabinin, Irakın tüm topraklarındaki egemenliği, iyi komşuluk ilişkileri ve iki ülke arasındaki anlaşmalara saygı gösterilmesi ile gerilimi yükseltmeme çağrısına yer verildi. Arabinin iki ülkenin güvenlik ve istikrarını daim kılmakla ilgili tüm konularda işbirliği için karşılıklı uzlaşıya dönme talebi yaptığı belirtildi.

Arap Birliğinin bölge ülkelerinin güvenlik ve istikrarını hedef alan tüm terör eylemlerini kınadığını aktaran Arabinin, bölgenin karşı karşıya olduğu muazzam zorluklarla mücadele, terör ve sınır ötesi tehditlerin ortadan kaldırılması, bölgedeki güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesi için ikili koordinasyon ve işbirliğinin yoğunlaştırılmasını istediği ifade edildi.

AA

