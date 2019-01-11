Arabayı çalıp bebeği iade etti

Eşyalarımızın çalınması hayatımız boyunca başımıza gelebilecek en kötü şeylerden biri. Bazen çok değerli eşyalarımız bazen de bizim için değeri büyük olan manevi eşyalar… Her ne olursa olsun bize ait olan bir şeyin başkası tarafından alınması kabullenemeyeceğimiz kadar korkunç. Peki, ya çalınan bebeğinizse? ABD’de bir hırsız arabayı çaldığında arabanın sahibinden aynı zamanda bebeğini de aldığının farkında değildi…

ABD’nin Florida eyaletinde bir hırsız benzin istasyonundan araba çalmak istedi. Arabaya bindiğinde ise onu büyük bir sürpriz bekliyordu Arabada beş buçuk aylık bir bebek olduğunu gören hırsız çoktan yola çıkmıştı. Yaklaşık 9 kilometre sonra başka bir benzin istasyonunda durdu Benzin istasyonundaki bir restoranın kapısını hızla çalarak kapıyı açan restoran sahibi Michelle Ashby’ye bebeği verdi. Arabadan koşarak ayrılırken ise kameralara yakalandı Hırsızın o anki telaşı ve restoran sahibine “Bebeği al!” diye defalarca bağırmasıyla polis ekiplerini arayan restoran sahipleri de korkuya kapılmıştı Hırsız, bebeği verdikten sonra kayıplara karıştı. Bebek ise olaydan 30 dakika sonra gelen anneye sağlıklı bir şekilde teslim edildi Ancak herkesin aklında aynı şey gelmişti. Bebek neden tek başına arabada bırakılmıştı? Üstelik benzin istasyonu gibi tehlikeli bir yerde Hırsız bulunamasa da bebeğin ailesi artık daha dikkatli olmaları gerektiğini biliyorlar…