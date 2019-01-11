Arabayı çalıp bebeği iade etti

ABD’nin Florida eyaletinde bir hırsız benzin istasyonundan araba çalmak istedi. Arabaya bindiğinde ise onu büyük bir sürpriz bekliyordu
Arabada beş buçuk aylık bir bebek olduğunu gören hırsız çoktan yola çıkmıştı. Yaklaşık 9 kilometre sonra başka bir benzin istasyonunda durdu
Benzin istasyonundaki bir restoranın kapısını hızla çalarak kapıyı açan restoran sahibi Michelle Ashby’ye bebeği verdi. Arabadan koşarak ayrılırken ise kameralara yakalandı
Hırsızın o anki telaşı ve restoran sahibine “Bebeği al!” diye defalarca bağırmasıyla polis ekiplerini arayan restoran sahipleri de korkuya kapılmıştı
Hırsız, bebeği verdikten sonra kayıplara karıştı. Bebek ise olaydan 30 dakika sonra gelen anneye sağlıklı bir şekilde teslim edildi
Ancak herkesin aklında aynı şey gelmişti. Bebek neden tek başına arabada bırakılmıştı? Üstelik benzin istasyonu gibi tehlikeli bir yerde
Hırsız bulunamasa da bebeğin ailesi artık daha dikkatli olmaları gerektiğini biliyorlar…