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AP: Türkiye ile müzakereler resmen askıya alınsın

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AP: Türkiye ile müzakereler resmen askıya alınsın
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Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörü Kati Piri'nin Türkiye taslak raporu açıklandı. Raporda, Türkiye ile AB arasındaki katılım müzakerelerinin resmen askıya alınması çağrısı yapılıyor.

Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörü Kati Piri'nin hazırladığı raporda çağrıya gerekçe olarak, Türkiye'deki "son anayasa değişikliği, başkanlık rejimi ve demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü alanlarındaki gerileme" gösterildi.

Avrupa Parlamentosu geçen yıl kabul ettiği Türkiye raporunda, anayasal değişikliklerin mevcut haliyle yürürlüğe girmesi halinde müzakerelerin askıya alınması yönünde çağrıda bulunacağı uyarısı yapmıştı.

Taslak rapor, aralık ve ocak aylarında Avrupa Parlamentosu dişişleri komisyonunda onaylandıktan sonra şubat ayında genel kurulda oylamaya sunulacak.

Avrupa Parlamentosu ilk defa Türkiye ile katılım müzakerelerinin resmen askıya alınması çağrısında bulunuyor. Aynı zamanda ilk defa bir AB organı bir aday ülkeyle müzakerelerin askıya alınmasını istiyor.

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