Anonymous Hacker Grubu’nun İddiaları

Dünyaca ünlü hacker grubu Anonymous, George Floyd protestolarına destek vererek, Minneapolis Polis Teşkilatına (MPD) savaş ilan ettiğini duyurmuştu.

ABD polisleri sık sık sert müdahaleleriyle gündeme geliyordu. Geçtiğimiz günlerde ise bir polisin Minneapolis kentinde, George Floyd isimli bir siyahiyi gözaltına alırken ensesine diziyle bastırarak öldürmesi dünya gündemine oturdu. Siyahilere karşı olan ırkçı tutumlar George Floyd’un öldürülmesiyle bir kez daha gün yüzüne çıktı. O anlara dair paylaşılan görüntülerde ölmek üzere olan George Floyd’un “I can’t breathe” (Nefes alamıyorum) dediği görülüyordu. Görüntülerin yayılmasının ardından Floyd’un ölümünü protesto etmek isteyen yüz binlerce kişi sokaklara çıktı. ABD’nin farklı yerlerinde protesto gösterileri devam ederken, dünyaca ünlü hacker grubu Anonymous da Minneapolis Polis Teşkilatına (MPD) savaş ilan etti. Anonymous hem ABD Başkanı Donald Trump hem de İngiliz Kraliyet ailesi hakkında önemli belgeler paylaştı. Detaylara birlikte bakalım.

ABD’de George Floyd’un ölümünün ardından başlayan protestolar farklı noktalarda sürüyor. Protestocular ülkenin farklı yerlerini yağmalayıp yangınlar çıkarıyor

Protestolar, zaman zaman çatışmaya dönüşüyor. Birçok kentte Ulusal Muhafızların konuşlanması ve sokağa çıkma yasağının ilan edilmesine rağmen gösteriler büyüyor

Genellikle hükümetlere ve şirketlere siber saldırılar düzenleyen uluslararası hacker grubu Anonymous ise George Floyd protestolarına destek vererek Minneapolis Polis Teşkilatına (MPD) savaş ilan ettiğini duyurdu

Anonymous George Floyd’un ölümünden sorumlu olan 4 polis memurunun yargılanması ve polis Derek Chauvin’in cinayetle suçlanması ile ilgili bir video paylaşarak açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi;



“İnsan öldüren ve diğer suçlar işleyen memurlara geri kalan herkes gibi hesap sorulmalı. Aksi takdirde istediklerini yapma yetkisine sahip olduklarına inanırlar. Kendilerini emniyette tutmayı vaat eden bir teşkilatın yolsuzluk ve şiddetine maruz kalmak halkın canına tak etti. Son yıllardaki olayların ardından, pek çok insan sizin bizi korumak, kurtarmak için değil, bizi ezmek ve suçlu iktidar sınıflarının iradesini uygulamak için burada olduğunuzu öğrenmeye başladı. Kontrol edilenlerin güvenliğini değil, kontrolü elinde tutanlar için düzeni sağlamak için buradasınız. Aslında elitlerin küresel baskı sistemini devam ettirmek için kullandığı mekanizmanın ta kendisiniz. Maalesef sizin yolsuzluğa batmış teşkilatınızın adaleti yerine getireceğinize inanmıyoruz, o yüzden işlediğiniz çok sayıda suçu dünyaya ifşa edeceğiz. George Floyd’un canavarca öldürülmesi, eyaletinizdeki polis memurlarının yanlış eylemleriyle ölüme sebebiyet verdikleri vahim vakaların uzun listesinden oluşan buzdağının sadece görünen kısmı. Minneapolis polis teşkilatının son 20 yılda 193 yurttaşın ölmesinden sorumlu.”

Video, grubun siber saldırı işareti olan “Bizi bekleyin” sloganıyla bitiyordu.

Anonymous’un bu açıklamasının ardından ise Minneapolis Polis Teşkilatı (MPD) ile sokağa çıkma yasağı ilan edilen belediyelerin siteleri çöktü



Anonymous saldırıyı üstlenmedi ancak grupla bağlantılı olduğu bilinen bir sayfada, sitelerin çöktüğü haberi paylaşıldı.

Anonymous bugün ise pedofili sebebiyle tutuklandıktan sonra hapishanede şüpheli bir biçimde intihar ettiği anlaşılan Jeffrey Epstein’a ait olduğu öne sürülen “küçük kara kitap” adında bir tür vizite defteri yayınladı



Defterde pek çok ismin yanı sıra ABD Başkanı Donald Trump ve trump ailesinin diğer üyeleri de yer alıyor.

Anonymous’un iddiasına göre, reşit olmayan kızların para karşılığı ünlü isimlerle birlikte olmasına aracılık eden Epstein’ın müşterilerinden biri de ABD Başkanı Donald Trump’tı



Amerikalı bankacı ve iş adamı Jeffrey Epstein, Florida ve New York’ta küçük çocukları istismar, taciz ve fuhuş suçlamaları nedeniyle 6 Temmuz 2019’da tutuklandı ve cezaevine gönderildi. 10 Ağustos 2019’da kaldığı tek kişilik hücrede kendisini asarak şüpheli bir şekilde 66 yaşında yaşamına son vermişti. Ancak iddialara göre Epstein intihar etmedi, öldürüldü. Hatta Epstein cinayetini Trump organize etti. Anonymous’un paylaşımlarında ise bu iddialarını destekleyecek belgeler bulunmuyor.

Jeffrey Epstein ve Trump’ın tanıştığı biliniyordu. Ancak Epstein’le ilgili gerçekler ortaya çıktığında Trump tartıştıklarını ve 10 yıldan fazla bir süredir görüşmediklerini söylemişti.

Anonymous tarafından yayınlanan listede Trump’ın kardeşi Robert, kızı Ivanka ve eski karısı Ivana’nın adları geçiyor

Öte yandan Anonymous, Lady Diana’nın ölümü hakkında da açıklamalar yaptı. Anonymous, Galler Prensi Charles’ın eski eşi Lady Diana’nın İngiliz kraliyet tarafından öldürüldüğünü ve bunun bir kaza olmadığını iddia etti



Prens Andrew’un da Jeffrey Epstein’e yakınlığı ile biliniyordu. Andrew’un adının çocuk tacizi davasına karışmasının ardından kraliyet görevleri elinden alınmıştı. Bir iddiaya göre Prenses Diana ailenin geri kalanının da pedofili ile ilişkisini öğrendi ve bu nedenle öldürüldü.