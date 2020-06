Anonymous Hacker Grubu’nun İddiaları

“İnsan öldüren ve diğer suçlar işleyen memurlara geri kalan herkes gibi hesap sorulmalı. Aksi takdirde istediklerini yapma yetkisine sahip olduklarına inanırlar. Kendilerini emniyette tutmayı vaat eden bir teşkilatın yolsuzluk ve şiddetine maruz kalmak halkın canına tak etti. Son yıllardaki olayların ardından, pek çok insan sizin bizi korumak, kurtarmak için değil, bizi ezmek ve suçlu iktidar sınıflarının iradesini uygulamak için burada olduğunuzu öğrenmeye başladı. Kontrol edilenlerin güvenliğini değil, kontrolü elinde tutanlar için düzeni sağlamak için buradasınız. Aslında elitlerin küresel baskı sistemini devam ettirmek için kullandığı mekanizmanın ta kendisiniz. Maalesef sizin yolsuzluğa batmış teşkilatınızın adaleti yerine getireceğinize inanmıyoruz, o yüzden işlediğiniz çok sayıda suçu dünyaya ifşa edeceğiz. George Floyd’un canavarca öldürülmesi, eyaletinizdeki polis memurlarının yanlış eylemleriyle ölüme sebebiyet verdikleri vahim vakaların uzun listesinden oluşan buzdağının sadece görünen kısmı. Minneapolis polis teşkilatının son 20 yılda 193 yurttaşın ölmesinden sorumlu.”

Video, grubun siber saldırı işareti olan “Bizi bekleyin” sloganıyla bitiyordu.



Anonymous saldırıyı üstlenmedi ancak grupla bağlantılı olduğu bilinen bir sayfada, sitelerin çöktüğü haberi paylaşıldı.

We need your help amplifying this and finding more information on #Epstein's net of conspirators. You can start by searching inside his personal address book the infamous 'little black book'; see any familiar names? Post them in the #OpDeathEaters hashtag. https://www.scribd.com/doc/257106594/JEs-LBB …

The little black book, version 1.

