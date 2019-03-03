banner255
39 yıl suçsuz yere hapis yattı, 21 milyon dolar tazminat alacak
39 yıl suçsuz yere hapis yattı, 21 milyon dolar tazminat alacak
3 0
MTG takipte
MTG takipte
33 0
 
Yeni Peugeot 208 teknolojide çağ atladı
Yeni Peugeot 208 teknolojide çağ atladı
31 0
Kartal geceleri de yüksekten uçuyor
Kartal geceleri de yüksekten uçuyor
64 0
Okuyucularını Kızdıran, Kitaplardan Uyarlamaları
Okuyucularını Kızdıran, Kitaplardan Uyarlamaları
39 0
35 0
41 0
banner82

Annesini pişirip köpeğiyle beraber yedi

banner27

İspanya'da 26 yaşındaki bir kişi, annesini öldürüp parçalara ayırdı ve beden parçalarını yemek kaplarına koyup pişirerek köpeğiyle beraber yedi

banner262
Annesini pişirip köpeğiyle beraber yedi

İspanya'da başkent Madrid'de yer alan Salamanca kentinde 26 yaşındaki bir kişi, 66 yaşındaki annesini öldürdü ve cesedin parçalarını keserek yemek kaplarına koydu.

Korkunç olay kadından bir aydır haber alamayan arkadaşının polise başvurmasıyla ortaya çıktı.

Kadının evini arayan polis evde yemek kaplarına konulmuş insan bedeni parçalarına rastladı.

Psikolojik sorunları olduğu düşünülen 26 yaşındaki adamın suçunu itiraf ederken son derece soğukkanlı olduğu belirtildi. Hannibal lakaplı caninin daha önce de annesine kötü davrandığına dair sabıkası bulunduğu tespit edildi.

Olayla ilgili araştırma yapan polis ekipleri cani oğlun annesini çiğ değil pişirerek yediğini söyledi. Köpek bölgede hizmet veren bir veterinere teslim edildi.

İspanya basınında yer alan bilgilerde 26 yaşındaki cani evladın iki kardeşten en genç olanı olduğu belirtildi. Feci şekilde yaşamını yitiren kadının eşinin birkaç yıl önce yaşamını yitirdiği söylendi.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.