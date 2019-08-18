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Annesi telefonuna el koydu, akıllı buzdolabından Twitter mesajı gönderdi

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Annesi telefonuna el koydu, akıllı buzdolabından Twitter mesajı gönderdi
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ABD'nin Kentucky eyaletinde yemek yaparken yangın çıkardığı için annesi tarafından telefonu elinden alınan 15 yaşındaki bir kız çocuğu, akıllı buzdolabıyla tweet attı. Dorothy adlı kız için Twitter'da "Dorothy'ye özgürlük" kampanyası başlatıldı.

Dorothy'nin cezası, iki hafta önce mutfakta yaşanan kazadan sonra başladı. Dorothy pilav yaparken YouTube izlediği için ocak alevler içinde kaldı.

Genellikle Amerikalı şarkıcı Ariane Grande hakkında tweetler atan Dorothy, yasağı ilk olarak 4 Ağustos'ta Nintendo 3DS oyun konsolundan gönderdiği mesajla deldi.

Dorothy, cezayı "Sonsuza kadar gidiyorum. Annem telefonumu aldı. Hepinizi özleyeceğim. Ağlıyorum. Hoşçakalın" mesajıyla duyurdu.

Ertesi gün Dorothy'nin annesi tarafından yazıldığı tahmin edilen bir mesajda "Dorothy'nin Nintento'dan Twitter'ı kullandığını gördüm. Bu hesap kapatılacak" denildi.

Dorothy bu kez diğer oyun konsolu Wii U'ya yöneldi ve "Merhaba. Annem Nintendomu aldı. Wii'mi kullanmaktan başka çarem kalmadı. Gösterdiğiniz destek ve sevginiz için teşekkürler" dedi.

Wii'de 80 karakter sınırlaması olduğu için Dorothy, mesajını ekran görüntüsüyle paylaşmak zorunda kaldı.

Annesi bu cihaza da el koyunca, Dorothy son çare olarak LG marka buzdolaplarını keşfetti 8 Ağustos'taki mesajında "Bu tweet'in ulaşıp ulaşmayacağını bilmiyorum. Buzdolabıyla konuşuyorum. Çünkü annem tüm elektronik cihazlarıma yine el koydu" dedi.

LG mesajla ilgili yorum yapmadı. Ancak şirketin internet sitesinde akıllı buzdolaplarının sosyal medya özelliği olduğu belirtiliyor. Mesajından kaynağında da tweetin buzdolabından gönderildiği teyit ediliyor.

Dorothy, İngiliz Guardian gazetesine annesiyle yaşadığı mücadeleyi anlattı.

Dün itibarıyla yasak sürdüğü için gazeteye kuzenin iPad'i üzerinde mesaj gönderen Dorothy, "Etrafımda olan bitene bakayım diye annem tüm cihazlarımı aldı. Rezil oldum. Çok üzgünüm. Çünkü bütün yaz sıkıntımı Twitter'la geçiriyor" dedi.

Dorothy, Intelligencer adlı siteye de annesinin birilerini arayıp buzdolabını götürmelerini istediğini söyledi, "Annen neden sadece buzdolabının internet bağlantısını kesmiyor?" sorusunu "Annem teknoloji konularında çok iyi değil" diye yanıtladı.

15 yaşındaki kız çocuğunun yasağının kaldırılması için #FreeDorothy etiketiyle başlatılan kampanyaya Twitter da destek verdi. Kampanyaya binlerce kişi destek verdi.

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