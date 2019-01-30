Anne ve 4 çocuğunu öldürüp kuyuya attılar

Hindistan'da akıllara durgunluk veren bir vahşet yaşandı. Orissa eyaletinde, büyücü olmakla suçlanan bir anne ve 4 çocuğu dövülerek öldürüldükten sonra kuyuya atıldı.

Polis yetkilileri, Mangri Munda ve çocuklarının cesetlerinin 26 Ocak’ta Sundergarh’a bağlı bir köyde kuyuda bulunduğunu ve olayla ilgili 6 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Üst düzey bir polis yetkilisinin verdiği bilgiye göre saldırının baş zanlısının kendisini ‘büyü bozucu’ olarak tanımladığı öğrenildi.

Adı açıklanmayan zanlının, Munda’yı köydeki bir başka aileye büyü yapmakla suçladığı ifade ediliyor.

Hindistan’da ‘büyücü avı’ bağlantılı ölümlerde artış gözleniyor. Geçen yıl büyücülükle suçladıkları bir ailenin 3 ferdini öldürmekle suçlanan dokuz kişi idam cezasına çarptırılmıştı.