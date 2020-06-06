Anastadiadis, Merkel’e Türkiye’yi şikayet etti

Rum lider Anastadiadis, telefon görüşmesi yaptığı Almanya Başbakanı Merkel’e Türkiye’nin sözde Rum Münhasır Ekonomik Bölgesi ve geniş bölgedeki faaliyetleri hakkında bilgilendirmede bulundu

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki hareketlerinin, pandemi öncesi döneme geri döndüğünü öne süren Rum basını, Türkiye’nin, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in temaslarının gündeminin en üst sırasında olduğunu yazdı.

Fileleftheros gazetesi “Gerçekliğe Dönüş” başlıklı haberinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in önceki gün Almanya Başbakanı Angela Merkel’le uzun bir telefon görüşmesi yaptığını yazdı.

Telefon görüşmesinin, pandeminin etkileriyle başa çıkılmasına ilişkin olarak, AB’nin çok yıllık mali çerçevesi ve kurtarma fonuyla alakalı olduğunu yazan gazete, Anastasiadis’in telefon görüşmesinde Merkel’i, Türkiye’nin sözde Rum Münhasır Ekonomik Bölgesi (MEB) ve geniş bölgedeki faaliyetleri hakkında bilgilendirdiğini de belirtti.

Gazete, Rum Yönetimi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya dayanarak, “Anastasiadis’in görüşmede Türkiye’nin yasadışı faaliyetlerinin olumsuz etkilerini, aynı zamanda istikrarsızlaştırıcı niteliğini ayrıntılı bir şekilde ortaya koyduğunu” aktardı.

Telefon görüşmesinde “iki lider arasında AB’nin oynaması gereken rol konusunda karşılıklı bir anlayış ortaya çıktığı, aynı zamanda AB’nin, kararlı bir şekilde faaliyet göstererek kararlarının hayata geçirilmesine ısrar ederek ve pratikte dayanışma göstererek, Türkiye’nin faaliyetlerini yakından takip etmeyi sürdürmesi gerekeceğinin ifade edildiği” de belirtildi.

Anastasiadis ile Merkel’in, Almanya’nın AB Konseyi Dönem Başkanlığı ışığında, iki ülkenin tüm aşamalarda yakın bir temas ve istişare içerisinde kalması hususunda anlaştıkları da vurgulandı.

Fileleftheros gazetesi, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in son dönemde gerçekleştirdiği tüm temaslarda “geniş bölgedeki Türk meydan okumaları konusunu gündeme getirdiğini” yazdı.

Konunun, MED7’nin AB konularından sorumlu bakanlarının önceki gün telekonferans yönetimiyle gerçekleştirdiği toplantıda da ele alındığını kaydeden gazete, Rum Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamayı kısaca şöyle aktardı;

“AB’nin yetkili bakanları, Doğu Akdeniz’deki endişe verici gelişmelerle ilgili olarak, Avrupa Konseyi’nin 2019 yılının Aralık ayındaki kararları ile AB’nin dışişleri bakanlarının geçtiğimiz Mayıs ayındaki açıklamasına olan bağlılıklarını yinelediler. Toplantının ardından yayımlanan ortak açıklamada, katılımcı ülkelerin Kıbrıs ve Yunanistan’a yönelik dayanışmasının yeniden teyit edildiği, aynı zamanda bölge ülkelerinin tümünün, Deniz Hukuku aynı zamanda AB’nin tüm üye devletlerinin egemenliği ve egemenlik hakları dahil olmak üzere, uluslararası hukuka saygı duymaları konusunda teşvik edildiği belirtildi. Ortak açıklamada, Akdeniz bölgesindeki barış, istikrar ve refahın, AB’nin tümünün geleceği ve çıkarları için temel bir unsur teşkil ettiği de vurgulandı.”

Alithia gazetesi ise haberinde, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in “OpenTv’ye” yaptığı açıklamalara yer verdi.

Açıklamasında “Türkiye’nin faaliyetlerinin sadece Kıbrıs Cumhuriyeti’nin değil, bölge devletlerinin tümünün aleyhinde olduğunu” öne süren Hristodulidis, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ve Ürdün Dışişleri Bakanıyla gerçekleştirdikleri telekonferans sırasında, Dendias’ın, Türkiye’nin Ege ve Meriç’teki faaliyetleriyle ilgili ayrıntılı bir bilgilendirmede bulunduğunu ifade etti.

“Ankara’nın geniş bölgedeki faaliyetlerinin, tüm devletlerde bölge devletlerinde endişe yarattığını” öne süren Hristodulidis, Almanya Dışişleri Bakanıyla bir görüşme yaptığını ve “(görüşmede) uluslararası hukukun temel ilkelerini tamamen ihlal etmekte olan bu faaliyetler, açıklamalar ve Türkiye’nin yaklaşımına ilişkin endişenin aşikar olduğunu” iddia etti.

Buna paralel olarak, Yunanistan’la aralarında sürekli bir temas bulunduğunu da dile getiren Hristodulidis “Sıcak bir olay yaşanması koşullarına ulaşılmaması için gerekli faaliyetlerin yapılmakta olduğunu” söyledi.

Hristodulidis, “Herkesin böyle bir gelişmenin olumsuzluğunun farkında olduğunu ve hiç kimsenin böyle bir gelişmeyi arzu etmediğini” de sözlerine ekledi.