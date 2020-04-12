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Amerikalı hemşire corona dehşetini gözyaşlarıyla anlattı

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Küresel tehdit haline gelen corona virüsü (Covid-19) salgınının merkez üssüne dönüşen ABD'de vaka ve ölü sayısındaki artış korkutuyor. ABD’nin New York kentinde yoğun bakım hemşiresi D'neil Schmall (35) iki hafta boyunca yaşadıklarını gözyaşlarıyla anlattı. Schmall, “Her yerde ceset var” diyerek salgının tehlikesine dikkat çekti.

Amerikalı hemşire corona dehşetini gözyaşlarıyla anlattı

ABD'nin New York kentinde yoğun bakım hemşiresi D’neil Schmall (35) iki hafta boyunca yaşadıklarını gözyaşlarıyla anlattı.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Corona virüsü salgınının ön saflarında çalışan bir yoğun bakım hemşiresi, hastalarının çoğunun öldüğünü görünce yaşadıklarını sosyal medya hesabından paylaştı, o anları anlatırken gözyaşlarına boğuldu.

“GİRDİĞİM HER ODADA ÖLÜLER VAR”

Schmall “Girdiğim her odada ölüler var” dedi. New York'ta hızla yükselmekte olan Covid-19 vakaları sebebiyle, 2 hafta önce Los Angeles'ten gelen Schmall, gözyaşları içinde yaşadıklarını anlattığı görüntü yayınladı. Hemşire Schmall, “Girdiğim her odada cesetler, cansız bedenler var. Hemşire arkadaşlarım için çok üzülüyorum” dedi. Günde yaklaşık 5 saat uyuduklarını belirten Schmall, giydikleri koruyucu plastik kıyafetin içinde 20 saat terleyerek gezdiklerini ifade etti.

GÜNDE İKİ DEFA SADECE SU İÇME MOLASI VERİYOR

Görüntü boyunca yaşadıklarından dolayı gözyaşlarına boğulan Schmall, haftada 5 ile 7 saat çalıştıklarını ve günde sadece 2 defa su içmek için mola verdiklerini vurguladı.

Hemşire başına 16 hasta düştüğü hastanede hiçbir yardım alamadıklarını ifade etti. Schmall “Bu görüntüyü yayınladım çünkü burada ne yaşadığımızı bilmenizi istiyorum. İşimi çok seviyorum, işime aşığım. İşimi bırakmayacağım ama biz de insanız” dedi

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