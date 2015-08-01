Amerika da doğruladı: Molla Ömer öldü

Beyaz Saray, ABD istihbarat camiasının, Taliban lideri Molla Ömer'in öldüğünü doğruladığını bildirdi.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(dfp-haber-ici); });

Beyaz Saray, Afganistan istihbarat teşkilatının bu hafta Molla Ömerin iki yıl önce öldüğünü duyurmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

ABD istihbarat camiası, Afganistan Talibanının eski lideri Molla Muhammed Ömerin öldüğünü doğruladı ifadesi kullanılan açıklamada, Molla Ömerin ölüm sebebinin tam olarak bilinmediği fakat bu durumun onlarca yılı aşkındır binlerce insanın hayatına mal olmuş savaş tecrübesi bulunan Afganistan için, daha güvenli bir ülke kurmak adına bir imkan olduğu kaydedildi.

Eşref Ganinin geçen yıl başkan seçildiği hatırlatılan açıklamada ayrıca, Başkan Barack Obama, ABD tarihindeki en uzun savaş olan Afganistan savaşını sorumlu bir şekilde sonlandırdı. Fakat Afganistan tehlikeli bir yer olmaya devam etmektedir. Kanlı olaylar, masum halkın hayatına mal olarak, Afganistan barışını engellemektedir değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, Talibanın bu geçiş döneminde vereceği kararla ülkedeki savaşa devam edebileceği ya da buna karşı barışı seçebileceği bildirilerek, Talibanı, Başkan Ganinin kendilerine yaptığı gerçek bir barış uzlaşması çağrısına kulak vermesine teşvik ediyoruz. Biz ve uluslararası müttefiklerimiz, Başkan Ganiyi desteklemeye devam edeceğiz yorumu yapıldı.