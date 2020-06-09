banner411
banner69
14 0
O Kıbrıs Türkü'nün “ilk first lady”siydi
O Kıbrıs Türkü'nün “ilk first lady”siydi
402 1
 
30 0
Wolfsburg, Werder Bremen'i ateşe attı
Wolfsburg, Werder Bremen'i ateşe attı
24 0
"Bu zor günler tedbir, anlayış ve dayanışma ile aşılacak"
19 0
Bayern Münih adım adım şampiyonluğa ilerliyor
Bayern Münih adım adım şampiyonluğa ilerliyor
29 0
Premier Lig'de fikstür belli oldu
Premier Lig'de fikstür belli oldu
73 0
banner460

Amazon'daki ormansızlaşma salgın döneminde artış gösterdi

banner27

Brezilya'da Amazon'daki ormansızlaşmanın yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle yasa dışı ağaç kesimine karşı alınan önlemlerin aksaması sonucu arttığı bildirildi

Amazon'daki ormansızlaşma salgın döneminde artış gösterdi

 

Corona virüs salgını nedeniyle yasal önlemlerin aksadığı bir dönemde gerçekleşen yasa dışı ağaç kesimleri, Amazon’da büyük çapta bir bölgenin ormansızlaşmasına neden oldu.

Amazon'daki ormansızlaşma salgın döneminde artış gösterdi - 2

New York Times gazetesinin haberine göre, Ocak ve Nisan ayları arasında yaklaşık 464 mil karelik Amazon ağaç örtüsü yok edildi.

Amazon'daki ormansızlaşma salgın döneminde artış gösterdi - 3

Bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 55'lik bir artış gösterdi.

Amazon'daki ormansızlaşma salgın döneminde artış gösterdi - 4

Ormansızlaşan alanlar, New York'un Manhattan bölgesinin yaklaşık 20 katı büyüklüğünde bir alana tekabül ediyor.

Amazon'daki ormansızlaşma salgın döneminde artış gösterdi - 5

Yasa dışı ormansızlaşmadaki artışın, Brezilya yağmur ormanlarını geçen yılki yangılardan daha yıkıcı bir riskle karşı karşıya bırakabileceği belirtiliyor.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.