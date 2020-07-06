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Alpler'de kar pembeleşmeye başladı

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Alp Dağları'nın İtalya'da kalan bölümündeki Presena Buzulu'nda kar pembeleşmeye başladı. Araştırmacılar pembe rengin bir algler türü nedeniyle oluştuğunu belirtiyor.

Alpler'de kar pembeleşmeye başladı

 Karın üzerinde oluşan bu pembelik buzların daha hızlı erimesine neden oluyor.

Alpler'de kar pembeleşmeye başladı - 1

 

İtalyan Alplerinde görülmeye başlanan pembe kar, aşırı erime endişeleri doğurdu.

Alpler'de kar pembeleşmeye başladı - 2

İtalya'daki araştırmacılar Presena Buzulu'nda karın pembeleşmeye başladığını keşfetti.

Alpler'de kar pembeleşmeye başladı - 2

Daha önce Grönland gibi kar örtüsünün uzun süre yerde kaldığı bölgelerdeki sonuçlar nedeniyle küresel ısınma tartışmaları arttı.

Alpler'de kar pembeleşmeye başladı - 4

İtalya Ulusal Araştırma Konseyi'nde görev yapan bilim insanlarından Biagio Di Mauro, Presena Buzulları'nda görülen pembe karın, Grönland'da gözlemlenenle benzer özellikler taşıdıüını söyledi.

Alpler'de kar pembeleşmeye başladı - 5

Karlardaki bu pembeliğin nedeni ise algler. Ağırlıklı olarak yeşil renginde olsa da alg pembe dahil birçok farklı renkte ortaya çıkıyor.

Alpler'de kar pembeleşmeye başladı - 6

Ancylonema nordenskioeldii adı verilen bu alg türü daha önce Grönland'da görülmüştü.

Alpler'de kar pembeleşmeye başladı - 7

Karın beyaz renginin değişmesi, erimeyi hızlandırıyor. Normal şartlar altında kar güneş ışığının yüzde 80'ini yansıtıyor.

Alpler'de kar pembeleşmeye başladı - 8

Güneş ışığını beyaza göre daha fazla tutan pembe rengi ise karın emdiği ışınların miktarını artıyor. Bu da buz tabakasının daha çabuk ısınmasına ve erimesine neden oluyor.

Alpler'de kar pembeleşmeye başladı - 9

Bu nedenle 2 bin 600 rakımlı bölgede erimeler daha önce hiç olmadığı kadar artmış durumda.

Alpler'de kar pembeleşmeye başladı - 10

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