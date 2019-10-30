Almanya’da Cenaze Sonrası Misafirlere Esrarlı Kek Servis Eden Restoran

Her ülkenin kendine özgü gelenekleri bulunuyor. Cenaze törenleri de çoğunlukla bu geleneklere uygun olarak yapılıyor.

Her ülkenin cenaze merasimleri farklılık gösteriyor. Dini inanç, gelenek-görenek ve kültüre göre değişiklik gösterebiliyor. Ancak dünyanın neresinde olursanız olun, cenaze sonrası taziye töreninde sarhoş olmayı beklemezsiniz. Almanya’nın Wiethagen kasabasında ise tam anlamıyla “baş döndüren” bir olay yaşandı. Ülkenin kuzeydoğusundaki kasabada düzenlenen cenaze yemeğinde davetlilere esrarlı kek servis edildi. Detaylara birlikte bakalım.

Tatlı yemek, serotonin seviyesini artırdığı için şekerli şeyler yedikten sonra kendimizi daha mutlu hissederiz

Belki bu sebeple belki de başka nedenlerle Almanya’da cenazelerden sonra misafirlere geleneksel olarak kek ve kahve ikram ediliyor

Ancak ülkenin kuzeydoğusunda yer alan Wiethagen kasabasında gerçekleşen bir cenazenin ardından misafirlerin başı dönmeye başladı

Bir restoranda gerçekleşen cenaze yemeğinde, restoran sahibinin kızı davetliler için kek hazırladı. Ancak bunların yanı sıra bir de esrarlı kek pişirdi

Restoran sahibi ise misafirlere yanlış tepsideki kekleri ikram etti. Esrarlı kek yiyen davetlilerin başı dönmeye başladı

Yaklaşık 13 davetli baş dönmesi ve mide bulantısı gibi durumlar yaşadı. Polis soruşturmasından sonra ise restoran sahibinin kızının aynı gün kendi kullanımı için esrarlı kek de pişirdiği ve davetlilere yanlışlıkla esrarlı keklerin servis edildiği ortaya çıktı.

Ağustos ayında yaşanan olay, cenazeye ve yas tutanlara saygıdan dolayı kamuoyuyla yeni paylaşıldı. Öte yandan kekleri pişiren 18 yaşındaki kız hakkında soruşturma ise devam ediyor



Esrarlı kek, bazı bünyelere ağır gelerek baş dönmesi, mide bulantısı, anksiyete ve panik atak gibi etkilere neden olabiliyor. Bu etkiler ise yaklaşık 12 saate kadar devam edebiliyor.