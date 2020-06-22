banner411
banner69
Karadağ’da Lefke klasiği
Karadağ’da Lefke klasiği
106 0
Karting sezonu açıldı
Karting sezonu açıldı
17 0
 
117 0
Gençler, Dörtyol’u rahat geçti
Gençler, Dörtyol’u rahat geçti
89 0
Ticaret Odası yeni oda meclisi belirlendi
Ticaret Odası yeni oda meclisi belirlendi
77 0
Gece Ebuka ile güzel
Gece Ebuka ile güzel
94 0
Leymosun derbisi Gıravatlıların
Leymosun derbisi Gıravatlıların
108 0
banner460

Almanya savaş alanına döndü

banner27

Almanya'nın Stuttgart kenti hafta sonunda adeta savaş alanına döndü. Yüzlerce kişi mağazalara saldırdı. Polis ve eylemciler arasında çatışma çıktı

Almanya savaş alanına döndü

 

Almanya’nın Stuttgart kentinde yüzlerce kişinin polise saldırdığı ve mağazaların camlarını kırdığı bildirildi.

Almanya savaş alanına döndü - 2

Stuttgart polisinden yapılan açıklamada, kent merkezinde polisin uyuşturucu kontrolü yapmasının ardından çok sayıda kişinin gece yarısı toplanarak Schloss Meydanı’na doğru yürüdüğü ifade edildi.

 

Almanya savaş alanına döndü - 3

Kalabalığın yan caddelere gruplar halinde dağıldığı belirtilen açıklamada, grupların polis memurlarına ve polis araçlarına taş ve sopalarla saldırdığı kaydedildi.

Almanya savaş alanına döndü - 4

Açıklamada, olaylar sırasında kaldırım taşlarının sökülerek polise atıldığı aktarıldı.

Almanya savaş alanına döndü - 5

Çok sayıda mağazanın camlarının kırıldığı belirtilen açıklamada, yağmalamaların da yaşandığı ifade edildi.

Almanya savaş alanına döndü - 6

Olaylarda çok sayıda polisin yaralandığı, 20’nin üstünde kişinin gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı.

Almanya savaş alanına döndü - 7

Açıklamada, çevre bölgelerden Stuttgart’a 200'den fazla polisin sevk edildiği, sabah saatlerinde durumun sakinleştiği kaydedildi.

Almanya savaş alanına döndü - 8

Yerel basının haberlerine göre, yaklaşık 500 kişinin katıldığı olaylar sırasında bir polis sözcüsü "Durum tamamen kontrolden çıktı" ifadesini kullandı.

Almanya savaş alanına döndü - 9

Stuttgart Belediye Başkanı Fritz Kuhn da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, polise yapılan saldırı ve kentteki tahribat nedeniyle şoke olduğunu belirterek "Bu Stuttgart için üzücü bir gün." değerlendirmesinde bulundu.

Almanya savaş alanına döndü - 10

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.