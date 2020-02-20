Almanya'nın Hanau kentinde silahlı saldırı: Zanlı annesini öldürüp intihar etti

Almanya'nın Hanau kentinde iki nargile kafeye düzenlenen silahlı saldırıda 9 kişi yaşamını yitirirken, 5 kişi de ağır yaralandı.

Annesini öldürüp intihar eden saldırganın “yabancı düşmanı” saiklerle hareket ettiği, olayın “terörist saldırı” şüphesiyle soruşturulduğu bildirildi. Almanya İçişleri Balkanlığı silahlı saldırganın 43 yaşında bir Alman olduğunu açıkladı.

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Almanya'nın Hanau kentinde iki nargile kafeye silahlı saldırı gerçekleştiren saldırganın aşırı sağcı Tobias R. olduğu iddia edildi. Polis saldırganın yanında bir ceset daha buldu.

Almanya İçişleri Bakanı saldırganın annesini öldürüp intihar ettiğini açıkladı. Almanya’da 10 kişiyi öldüren saldırganın “yabancı düşmanı” saiklerle hareket ettiği, olayın “terörist saldırı” şüphesiyle soruşturulduğu bildirildi.

"MEKTUP VE VİDEO BIRAKTI"

Alman Bild gazetesi, Hanau'daki silahlı saldırıyı yapan kişilerden birinin ölü bulunan aşırı sağcı Tobias R. olduğunu yazdı. Gazete, aşırı sağcı görüşleriyle tanınan Tobias R.'nin saldırıyla ilgili bir mektup ve video bıraktığını ileri sürdü.

Gazetenin iddiasına göre aşırı sağcı saldırgan Tobias R. mektupta, "Bazı milletler yok edilmeli ve bunlara Alman pasaportu verilmemeli" görüşünü savunuyor.

Alman polisinin saldırıyı gerçekleştirdiği şüphesiyle ölü bulduğu aşırı sağcı görüşleriyle tanınan Tobias R. bir video mesajı da bıraktı.

Tobias R'nin saldırıyı gerçekleştirdiği Hanau kentinde doğduğu ve 1977 doğumlu olduğu belirtiliyor. Üniversite mezunu olan Tobias R. iktisat okumuş.

Alman basını, iki nargile kafede yaşamını yitirenlerin kimlikleriyle ilgili bilgi vermiyor. Resmi makamlar da henüz bir açıklama yapmadı. Ancak kurbanlar arasında 5 Türk olduğu ileri sürülüyor.

Güney Hessen Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, saldırı, Frankfurt kenti yakınlarındaki Hanau'da yerel saatle 22.00'da, Heumarkt ve Kurt Schumacher caddeleri üzerindeki iki ayrı nargile kafede gerçekleşti.

Silahlı saldırıda ağır yaralanan bir kişinin daha hastanede yaşamını yitirmesi sonucu saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 9 oldu.

Alman Haber Ajansı DPA'ya bilgi veren bir polis sözcüsü, özel harekat timinin saldırgan olduğu düşünülen kişinin evine baskın düzenlediği ve evde saldırganın dışında bir kişinin daha cesedinin bulunduğunu söyledi.

Buna göre Hanau'daki saldırı nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi.



Alınan bilgiye göre saldırıda kesin olmamakla birlikte 5 Türk hayatını kaybetti.

Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerinin yanında olduklarını ve yaralılara da acil şifalar dilediklerini belirtti.