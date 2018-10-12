Almanya'da yolcu treninde yangın çıktı

Yangın söndürülürken olayda zayiatın olmadığı açıklandı. Trende maddi hasar oluştu.
Sabah erken saatlerde Siegburg kenti yakınlarında yolcu treninde çıkan yangında, büyük ölçüde maddi hasar oluştu.
Yangının ardından trende bulunan 510 yolcu kurtarma ekipleri tarafından tahliye edildi.
Koblenz polisi, yangında ölü yada yaralı olmadığını bildirdi.
Çıkış nedeni araştırılan yangın sonucu Köln ile Frankfurt arasındaki tren seferleri bir süreliğine aksadı.
Temizlik çalışmaları nedeniyle tren yolu yakınlarından geçen A3 otobanı da bir süre trafiğe kapatıldı.