Almanya'da skandal egzoz gazı deneyi

Almanya dizel araçlar kullanılarak yapılan bir deneyi konuşuyor. Dizel araçlardan çıkan egzoz gazının kanserojen olmadığını kanıtlamak için insanların ve maymunların bu gaza maruz bırakıldığı ortaya çıktı. Çalışmayı yapan kuruluşu destekleyenler arasında Alman otomobil üreticileri de var.

Almanya dizel araçlar kullanılarak yapılan bir deneyi konuşuyor. Dizel araçlardan çıkan egzoz gazının kanserojen olmadığını kanıtlamak için insanların ve maymunların bu gaza maruz bırakıldığı ortaya çıktı. Çalışmayı yapan kuruluşu destekleyenler arasında Alman otomobil üreticileri de var.

Almanya emisyon skandalının ardından egzoz skandalıyla çalkalanıyor. Bazı Alman otomobil üreticilerinin desteklediği bir kuruluşun, maymunları ve insanları egzoz gazına maruz bıraktığı ortaya çıktı.

New York Times'ın ortaya çıkardığı haberde Eugt adlı kuruluşun 2014'te 10 maymunu bir odaya kapattığı ve egzoz gazlarına maaruz bıraktığı belirtildi. Almanya'da yapılan bir başka deneydeyse maymunlar yerine insanlar kullanıldı.

Deneyin dizel araçlardan çıkan egzoz gazlarının kanserojen olmadığını kanıtlamak için yapıldığı ifade ediliyor.

Dünya Sağlık Örgütü bu gazları 2012'de kanserojen olarak sınıflandırmıştı.

Haberin ortaya çıkmasıyla alman hükümetinden tepkiler geldi. Angela Merkel'in sözcüsü Stefan Seibert, deneyin hiçbir şekilde etik olarak gösterilemeyeceğini söyledi:

“İnsanlar ve maymunlar üzerinde yapılan bu deneyler kesinlikle etik olarak kınanacak davranışlardır. Otomobil endüstrisi emisyon değerlerini düşürmekle yükümlü, insanları ve maymunları zararsız olduğu iddia edilen bu gazlara maaruz bırakmakla değil. Bu deneyin amaçları da sorgulanmalı.”

Çevre bakanı Barbara Hendriks ise deneyi "iğrenç" olarak tanımladı. Kuruluşa destek veren otomobil üreticileri de deneyden duydukları rahatsızlığı dile getirdi.

Almanya 2015'te dizel araçların emisyonlarını düşük gösteren bir skandal nedeniyle zor günler geçirmişti.