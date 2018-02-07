Almanya'da Merkel ve Schulz "koalisyon" da uzlaştı

Almanya'da Başbakan Merkel'in Hristiyan Birlik (CDU/CSU) ile Sosyal Demokrat Parti SPD koalisyon hükümeti kurmada uzlaşmaya vardı.

Alman Der Spiegel dergisinin haberine göre, Hristiyan Birlik ile Sosyal Demokrat Parti SPD'nin koalisyon sözleşmesi üzerine anlaşmaya vardığı iddia edildi.

Almanya'da geçen yılın eylül ayında gerçekleştirilen genel seçimlerden bu yana devam eden hükümet kurma girişimlerinde sonuca ulaşıldı.

Alman Bild gazetesine göre, koalisyon sözleşmesinde Sosyal Demokrat Parti SPD, dışişleri, maliye ve çalışma bakanlıklarını aldı.

SCHULZ DIŞİŞLERİ BAKANI OLABİLİR

Sosyal Demokrat Parti Genel Başkanı Martin Schulz'un hükümette dışişleri bakanı olarak yer alacağı, şimdiki Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in ise maliye bakanı olarak görev yapacağı ileri sürülüyor.



Koalisyon hükümetinin en küçük ortağı Hristiyan Sosyal Birlik CSU'nun lideri Horst Seehofer içişleri bakanı olacak.

Başbakan Angela Merkel'in partisi Hristiyan Demokrat Birlik CDU ise, ekonomi ve savunma bakanlıklarını alacak.

"TÜRKİYE İLE YENİ FASIL YOK"



Almanya’daki koalisyon anlaşmasının taslak metninde AB üyelik müzakerelerinde Türkiye ile yeni bir fasıl açılmaması konusunda görüş birliğine varıldı da ileri sürülüyor.

SEÇİM SONRASI NELER YAŞANMIŞTI?

Almanya'da geçtiğimiz yıl eylül ayında genel seçimler yapılmıştı. Genel seçimlerde Başbakan Angela Merkel'in partisi CDU birinci parti olarak çıkmıştı.

Seçimin kazananı ise Hür Demokrat Parti FDP ile İslam ve mülteci karşıtı popülist AfD olmuştu.

Başbakan Merkel, Hür Demokrat Parti ve Yeşiller ile koalisyon müzakereleri yürütmüş ama hükümet kurmada başarısızlığa uğramışlardı.



Başbakan Merkel, Almanya'da yeni bir koalisyon hükümeti kurmak için son iki dönemdeki hükümet ortağı Sosyal Demokrat Parti SPD'nin kapısını yine çalmıştı.