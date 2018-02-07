banner107
Şölen havasında eğlence
Şölen havasında eğlence
15 0
Lawrence ışıl ışıldı
Lawrence ışıl ışıldı
51 0
Nafiz Dölek’le capcanlı eğlence
Nafiz Dölek’le capcanlı eğlence
24 0
67 0
Kırmızı Grupta zirve kayıpsız
Kırmızı Grupta zirve kayıpsız
254 0
Yeşilova alımını aldı
Yeşilova alımını aldı
63 0
40 0
Esentepe, Türkiye'den ikinci takviyeyi de yaptı
Esentepe, Türkiye'den ikinci takviyeyi de yaptı
40 0
banner82
banner147

Almanya'da Merkel ve Schulz "koalisyon" da uzlaştı

banner27

Almanya'da Başbakan Merkel'in Hristiyan Birlik (CDU/CSU) ile Sosyal Demokrat Parti SPD koalisyon hükümeti kurmada uzlaşmaya vardı.

Almanya'da Merkel ve Schulz "koalisyon" da uzlaştı
banner137

Alman Der Spiegel dergisinin haberine göre, Hristiyan Birlik ile Sosyal Demokrat Parti SPD'nin koalisyon sözleşmesi üzerine anlaşmaya vardığı iddia edildi.

Almanya'da geçen yılın eylül ayında gerçekleştirilen genel seçimlerden bu yana devam eden hükümet kurma girişimlerinde sonuca ulaşıldı.

Alman Bild gazetesine göre, koalisyon sözleşmesinde Sosyal Demokrat Parti SPD, dışişleri, maliye ve çalışma bakanlıklarını aldı.

SCHULZ DIŞİŞLERİ BAKANI OLABİLİR

Sosyal Demokrat Parti Genel Başkanı Martin Schulz'un hükümette dışişleri bakanı olarak yer alacağı, şimdiki Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in ise maliye bakanı olarak görev yapacağı ileri sürülüyor. 

Koalisyon hükümetinin en küçük ortağı Hristiyan Sosyal Birlik CSU'nun lideri Horst Seehofer içişleri bakanı olacak. 

Başbakan Angela Merkel'in partisi Hristiyan Demokrat Birlik CDU ise, ekonomi ve savunma bakanlıklarını alacak.

"TÜRKİYE İLE YENİ FASIL YOK"

Almanya’daki koalisyon anlaşmasının taslak metninde AB üyelik müzakerelerinde Türkiye ile yeni bir fasıl açılmaması konusunda görüş birliğine varıldı da ileri sürülüyor.

SEÇİM SONRASI NELER YAŞANMIŞTI? 

Almanya'da geçtiğimiz yıl eylül ayında genel seçimler yapılmıştı. Genel seçimlerde Başbakan Angela Merkel'in partisi CDU birinci parti olarak çıkmıştı.

Seçimin kazananı ise Hür Demokrat Parti FDP ile İslam ve mülteci karşıtı popülist AfD olmuştu.

Başbakan Merkel, Hür Demokrat Parti ve Yeşiller ile koalisyon müzakereleri yürütmüş ama hükümet kurmada başarısızlığa uğramışlardı. 

Başbakan Merkel, Almanya'da yeni bir koalisyon hükümeti kurmak için son iki dönemdeki hükümet ortağı Sosyal Demokrat Parti SPD'nin kapısını yine çalmıştı.

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.