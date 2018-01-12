Almanya'da koalisyon ön görüşmeleri için anlaşma

Almanya'da Başbakan Merkel'in liderliğindeki Hristiyan Birlik partileri ile Martin Schulz liderliğindeki Sosyal Demokratlar koalisyon ön görüşmelerinde anlaşmaya vardı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de 24 saatten fazla süren görüşmelerde taraflar koalisyon müzakerelerine resmen başlamak için prensipte anlaştı. Görüşme sonrası Angela Merkel ile Martin Schulz kameraların karşısına geçti.



Almanya Başbakanı Angela Merkel, liderler olarak partilerine koalisyon görüşmelerine başlama tavsiyesinde bulunduklarını söyledi.



Müzakerelerin temelini oluşturacak 28 sayfalık ortak bir taslak belge hazırladı. 28 sayfalık taslakta, göçmenler, vergiler ve sağlık konusunda maddeler bulunuyor. Bunlar arasında ayda bin kişiye, mülteci aile birleşiminden faydalanmasına izin verilmesi de var.



Partisine istikrarlı bir hükümet kurulmasını tavsiye ettiğini belirten Almanya Başbakanı Angela Merkel, "Yeni hükümetin Fransa ile Avrupa'nın geleceği konusunda anlaşmaya varacağına eminim" dedi.



Sosyal Demokrat Parti SPD lideri Martin Schulz da, "Taslak metni Fransa'nın güçlü bir Avrupa teklifine karşılık veriyor" açıklamasında bulundu.



TÜRKİYE İLE MÜZAKERE SÜRECİ



İki parti arasındaki koalisyon taslağında, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üyelik müzakerelerinde herhangi bir faslın kapanmasını veya yeni bir faslın açılmasını istemedikleri belirtiliyor.



Koalisyon görüşmelerinin resmi olarak başlatılması ise Sosyal Demokrat Parti'nin 21 Ocak'ta Bonn'da düzenleyeceği olağanüstü kongrede alınacak karara bağlı olacak.