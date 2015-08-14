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Alman sürücü 50 yıl ehliyesiz araba kullandı

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Dünya Haberleri  Alman sürücü 50 yıl ehliyesiz araba kullandı haberi Almanyada 50 yıldır ehliyetsiz araba kullanan bir Alman vatandaşı polis tarafından yakalandı. AA Münih kentinde polis tarafından düzenlenen rutin kontrolde, 68 yaşında...

Alman sürücü 50 yıl ehliyesiz araba kullandı
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Dünya Haberleri 
Alman sürücü 50 yıl ehliyesiz araba kullandı haberi
Almanyada 50 yıldır ehliyetsiz araba kullanan bir Alman vatandaşı polis tarafından yakalandı.
AA

Münih kentinde polis tarafından düzenlenen rutin kontrolde, 68 yaşında bir Alman vatandaşının ehliyeti olmadığı ortaya çıktı. Ehliyeti olmayan sürücü, 18 yaşında ehliyet sınavını kazanamadığını ve ardından ehliyetsiz araç kullanmaya başladığını ileri sürdü.

Polis, seyahat arkadaşının sürücü koltuğuna geçmesini istemesinin ardından, ikilinin yollarına devam etmelerine izin verdi. Polisin konuyla ilgili soruşturma açtığı öğrenildi.

 

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