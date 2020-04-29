Alman ekonomisi dibe vurdu

Almanya'yı tarihinin en büyük durgunluğunun beklediği ifade ediliyor. İhracat yüzde 11.6 düşerken büyümenin eksi 6.3 olacağı tahmin ediliyor. Almanya Maliye Bakanı, "Almanya tarihinde böyle sayılar görmedik. Ancak üçüncü çeyrekte toparlanabileceğiz" dedi

Corona virüsü etkisini sürdürürken dünyanın en gelişmiş sanayi ülkelerinden biri olan Almanya’da ekonominin dibe vurduğu ifade edildi.

2020 yılı öngörülerini bugün hükümete açıklayan Maliye Bakanı Peter Altmaier, Federal Almanya tarihinin en ağır resesyonunun (durgunluk) sinyalini verdi.

Maliye Bakanlığı’na göre, bu yılki büyüme oranı yüzde 6.3 düşecek.

Krizin etkisinin ancak bir sonraki yıl aşılacağı ve coronanın etkisini sürdürmemesi durumunda, yüzde 5.2'lik bir büyüme olacağı tahmin ediliyor.

Son 10 yılın en büyük finansal krizinin yaşanacağı ifade edilirken ancak 2022 yılında corona virüsünden önceki duruma gelinebileceği vurgulandı.

Öte yandan 2021 yılında ekonomide yüzde 5.1'lik bir gelişme bekleniyor.

“DERİN DURGUNLUĞA SÜRÜKLENİYORUZ”

Maliye Bakanı Altmaier, ülkenin birçok iç ve dış ekonomik problemle karşı karşıya olduğunu belirterek, “İşaretler, derin bir durgunluğa gittiğimizi gösteriyor. Tüm sektörlerde gerileme var” dedi. Gerilemenin dünyaca bilinen Alman markaları için de geçerli olduğunun altı çizildi.

Corona önlemleri nedeniyle insanların harcamalarında kesintiye gittiği ve bu nedenle de tüketim mallarında yüzde 7.4'lük düşüş yaşanacağı belirtildi.

Yatırımlardaki düşüşün yüzde 5'i bulacağı, ayrıca, sanayi malları ihracatının da yüzde 11.6 oranında düşeceği aktarıldı.

“BÖYLE RAKAMLARI HİÇ GÖRMEDİK”

Hıristiyan Demokrat Partili bakan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada “İş piyasasında da uzun yıllardır görmediğimiz rakamlar göreceğiz. Çalışan sayısı can yakıcı şekilde düşecek” dedi.

Amerika'dan daha iyi durumda olunduğu belirtilirken, alınan tüm önlemlere, kısa çalışma kuralları ve yardımlara rağmen mart ve nisan aylarında, üç milyon insanın kısa çalışma şekline yöneldiği açıklandı.

Konuyla ilgili basın toplantısında açıklamalarda bulunan Bakan Altmaier, “uzunca sürecek bir koşunun ardından toparlanma sinyalleri olduğunu” söyledi.

“En geç mayıs ve haziran aylarında ekonomik hayata yeniden döneceğiz. Kademeli olarak bir başlangıç yaşanacak“ diyen Altmaier, üçüncü çeyrekten itibaren yükselişe geçileceğini belirtti.

156 MİLYAR EURO’LUK YENİ PAKET

Bu arada, krizde olan işletmeler için 156 milyar Euro'luk yeni bir paket hazırlanıyor.

Bu paketle, küçük ve orta ölçekli işletmeler desteklenecek, ayrıca ailelere, zor durumdaki kişilere de çeşitli yan ödemeler yapılacak.

Krizden en çok etkilenen havacılık, turizm, otelcilik ve gastronomiye el uzatılması, krizin etkilerinin azaltılması için de çalışmaların sürdüğü ifade edildi.