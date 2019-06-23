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Alkollü tank sürücüsünü polis durdurdu

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Alkollü tank sürücüsünü polis durdurdu
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Polonya’da alkol alan bir grup erkek, Sovyet üretimi tank ile kasaba sokaklarında tur attı. Częstochowa kentinin kuzeyindeki kasaba Pajęczno'nun sakinleri, akşam saatlerinde sokaklarda bir tank gördü. Sovyet üretimi T-55 modeli tank hemen polise ihbar edildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis, tankı durdurdu. Yapılan testlerin ardından tank sürücüsünün alkollü olduğu ortaya çıktı.

Polis, alkollü tank sürücüsünü gözaltına alırken; tank çekici ile götürüldü.

Yerel medyada yer alan habere göre, tankın sürücüsü ve tankın üstüne çıkarak seyahat eden diğer kişiler tankın nakliyesinden sorumlu kişilerdi. Tamir için vagondan indirilen tanka binen sürücü ve diğerleri, aldıkları alkolün de etkisiyle kasaba sokaklarında tur atmaya karar verdi.

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