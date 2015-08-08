Alevilerden Esad'a büyük tepki

Suriye Devlet Başkanı Esedin amcasının oğlu Süleyman Esed, Lazkiye kentinde bir Alevi albayı öldürdü. Albayın öldürülmesini protesto eden Aleviler, Süleyman Esedin yargılanmasını istedi.

AA

Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed'in amcasının oğlu Süleyman Esed'in bir albayı öldürmesinin, Aleviler arasında öfkeye neden olduğu bildirildi.

AA muhabirinin Lazkiye'deki yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Esed'in amcasının oğlu Süleyman Esed, Lazkiye kentindeki el-Ezheri kavşağında Albay Hesan Şeyhi'yi ailesinin gözleri önünde silahla öldürdü.

Lazkiye kentinde, Albay Şeyhi'n öldürülmesini protesto eden Alevilerin, Süleyman Esed'in yargılanması için sloganlar attığını ifade eden kaynaklar, "Esed ailesi, Alevileri kendi çıkarı için kullanıyor. Hesan'ın Esed ailesi tarafından öldürülmesi Aleviler arasında büyük bir tartışma yarattı. Binlerce Alevi gençin cephe hattında ölmesi zaten Alevileri rejime karşı öfkelendirmişti" değerlendirmesinde bulundu.

Süleyman'ın Şeyhi'yi neden öldürdüğüne ilişkin bilgi vermeyen kaynaklar, Keseb yakınlarında muhaliflerle çatışmalarda öldürülen Hilal Esed'in oğlu Süleyman Esed'in Lazkiye kırsalında halk savunma komitelerinin başında yer aldığını ileri sürdü.