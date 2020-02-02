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Aldatılan koca eve gelince olanlar oldu

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Sosyal paylaşım sitesi Reddit'te yayılan bir video, son günlerin en çok konuşulan görüntüleri arasına girdi. İsviçre'de eşi tarafından aldatılan bir adam eve gelince, kadının sevgilisi iç çamaşırıyla camdan kaçmaya çalıştı

Aldatılan koca eve gelince olanlar oldu

Reddit’te paylaşılan video Snapchat’te yayılırken, söz konusu görüntülerin İsviçre’de kaydedildiği öne sürüldü. Zürih polisi Wallisellen bölgesinde gerçekleşen olayı doğrularken, detay vermekten kaçındı.

TheSun’da yer alan habere göre söz konusu videoda üzerinde sadece iç çamaşırı bulunan bir adam, 6-7 metre yükseklikteki dairenin camından çıkarken görülüyor.

Kaçmaya çalışırken dengesini kaybeden adam, önce aşağıda bulunan bir aracın üzerine oradan da yere düşüyor.

Video orada sonlanırken adı açıklanmayan adamın akıbeti konusunda bir açıklama yapılmadı. Görüntüler binlerce kez izlenip paylaşılırken, sosyal medya kullanıcıları, “Düşüşü acı verici ama yine de kadının kocasına yakalanmak kadar değil” yorumunda bulundu.

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