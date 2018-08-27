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Albayrak: Fransa ile ortak hareket etme kararı aldık

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Albayrak: Fransa ile ortak hareket etme kararı aldık
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Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak ile Fransız mevkidaşı Le Maire Paris'teki görüşme sonrası basın toplantısı düzenledi. Albayrak, "Fransa ile iki müttefik ülke olarak ortak hareket etme kararı aldık" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Paris'te Fransa Finans Bakanı Bruno Le Maire ile görüşmesi sonrası basın toplantısı düzenledi.

Albayrak'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:  

"ABD'nin yaptırım kararları bölgesel istikrara vereceği zararla terörün mülteci krizinin de beslendiği kaotik problemlere de katkı sağlar. Fransa ile iki müttefik ülke olarak ortak hareket etme kararı aldık. ABD tarafından atılan adımlar ABD'nin itibarını sarstığı gibi müttefikler nezdinde de kendisini yalnızlaştırıyor.

"DOLAR GÜVENİLİR OLMA ÖZELLİĞİNİ KAYBEDİYOR"

Dolar küresel ticarette güvenilir enstrüman olma özelliğini kaybediyor. Dünya ortak akılla ilerlemekten başka çare görmüyor. DTÖ kurallarına aykırı şekilde Türkiye ve AB'ye uygulanan kararlara karşı Fransa ile ortak hareket etmeyi de konuştuk. 

"İRAN KONUSNUDA FRANSA İLE AYNI NOKTADAYIZ"

İran konusunu da görüşmede ele aldık. Türkiye olarak Fransa ile aynı pozisyondayız. İran konusunda ABD'nin tek taraflı kararlarına karşı Fransa ile ortak hareket etme noktasında kararlar aldık. 

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