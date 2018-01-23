Alaska'da 8,2 büyüklüğünde deprem

ABD'nin Alaska eyaletinde 8,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Alaska açıklarında meydana gelen depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.
ABD'nin kuzeyindeki Alaska eyaleti açıklarında 8,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), yerel saat ile 09.30 sıralarında yaşanan 8,2 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Kodiak bölgesinin 278 kilometre güneydoğusu olduğunu duyurdu.
Pasifik Okyanusu'ndaki Alaska Körfezi açıklarında 10 kilometre derinlikte oluşan deprem nedeniyle olası büyük dalgalar riskine karşı bölgede tsunami alarmı verildi.
Alaska'da 1964 yılında meydana gelen 9,2'lik depremin ardından tsunami yaşanmıştı. 67 metreye kadar yükselen dalgalar 139 kişinin ölmesine neden olmuştu.