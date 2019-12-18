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Akdeniz'de 8 sığınmacı boğularak can verdi

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Akdeniz'de 24 saatte İspanya’ya ulaşmaya çalışan 8 sığınmacı Akdeniz'de boğularak öldü. BM verilerine göre, 2019’da binden fazla sığınmacı Akdeniz'i geçmeye çalışırken kayboldu veya yaşamını yitirdi.

Akdeniz'de 8 sığınmacı boğularak can verdi

İspanyol polisi salı günü ülkenin güney kıyıları açıklarındaki gemide bir sığınmacının cansız bedenini buldu.

Söz konusu kişi 24 saat içinde ülkeye ulaşmaya çalışırken hayatını kaybeden sekizinci sığınmacı oldu.

Bu olaydan birkaç saat önce de Fas sahil güvenliği yedi sığınmacının cansız bedenine ulaştı.

Faslı yetkililer Alboran Denizi'nde aralarında 10 kadın ile bir bebeğin de bulunduğu 70 sığınmacının "çok kötü durumdayken" kurtarıldığını belirtti.

Uluslararası Göç Örgütü'ne göre bu yıl Avrupa'ya deniz yoluyla yaklaşık 100 bin kişi ulaştı.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, bu yıl Akdeniz'i geçmeye çalışırken bin 200'den fazla göçmen kayboldu ya da hayatını kaybetti.

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