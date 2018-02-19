Afrin'de Türkiye ile Suriye karşı karşıya mı gelecek?

Reuters'ın haberine göre; Suriye devlet televizyonu Ikhbariya, terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD'yle Şam yönetiminin yaptığı pazarlıklara ilişkin bir son dakika gelişmesini duyurdu.

SANA'nın haberine göre Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'a bağlı milis güçleri birkaç saat içerisinde Afrin'e konuşlanacak.

PYD ile Şam arasındaki anlaşmanın sadece askeri olduğu, Esad'la siyesi görüşmelerin daha sonra yapılacağı öne sürülüyor.

5 OTOBÜS HAREKET ETTİ

Bu arada, sosyal medyada etkin yerel haber gruplarına göre, içinde sivilllerin bulunduğu 5 otobüs bu sabah saatlerinde Halep'ten hareket etti.



Bu kişiler Afrin şehir merkezini savunmak üzere geldiklerini belirttiler. Kendilerine "halk birlikleri" adını veren bu kişilerin Şam rejimi tarafından yönlendirilip yönlendirilmediği henüz netlik kazanmadı.



Öte yandan, YPG'li bir yönetici, Suriye ordu birliklerinin Afrin'e yerleşitrilmeleri konusunda Şam ile hala görüştüklerini, nihai anlaşmaya varmadıklarını söyledi.

Çavuşoğlu: Rejim, Afrin'e YPG'yi korumak için giriyorsa Türk askerini hiç kimse durduramaz

Ürdün'e resmi ziyarette bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu, rejimin resmi haber ajansı SANA'nın Afrin ilçesine birkaç saat içerisinde "halk güçleri" olarak adlandırılan birliklerin ulaşacağını duyurmasına ilişkin bir soruya, Türkiye'nin Fırat Kalkanı Harekatı ve Zeytin Dalı Harekatıyla teröristleri bölgeden temizlemeyi hedeflediğini vurgulayarak, "Fırat Kalkanı'yla DEAŞ teröristlerini bu bölgeden temizledik. Afrin bölgesinde de bize saldıran, Türkiye'ye tehdit oluşturan YPG/PKK terör örgütünü temizlemek için bu operasyona başladık" yanıtını verdi.

Her zaman Suriye'nin toprak bütünlüğüne vurgu yaptıklarını belirten Çavuşoğlu, şöyle devam etti:



"Şimdi, 'Rejim buraya girer mi girmez mi? Girerse ne için girer?' bu önemli. Eğer rejim, buraya PKK'yı, YPG'yi temizlemek için girerse problem yok; eğer burada YPG'yi korumak için, koruma sağlamak için giriyorsa bizi, Türkiye'yi ve Türk askerini hiç kimse durduramaz. Bu Afrin için de geçerlidir, Menbiç için de geçerlidir. Fırat'ın doğusu için de geçerlidir."