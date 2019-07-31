Afganistan’da katliam! Çok sayıda ölü var

Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinde yol kenarına döşenen bombanın patlamasıyla en az 35 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı. Ölenlerin arasında çocuklar da bulunuyor.

Afganistan'da otobüse bombalı saldırı: En az 35 kişi yaşamını yitirdi

Afganistan'ın Herat vilayetinde yol kenarına yerleştirilen bombanın bir otobüsün geçtiği sırada patlaması sonucu en az 35 kişi yaşamını yitirdi.

Afganistan'ın Herat vilayetinde yol kenarına yerleştirilen bombanın bir otobüsün geçtiği sırada patlaması sonucu 35 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.



Farah vilayeti emniyet sözcüsü Muhibullah Muhib, yaptığı açıklamada, patlamada 35 kişinin hayatını kaybettiğini, 27 kişinin de yaralandığını söyledi.



Muhib, yaralıların çoğunun durumunun ağır olduğunu kaydetti.



Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.



Yolcu otobüsünün, Herat'tan Farah vilayetine gittiği belirtildi.