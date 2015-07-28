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Afganistan'da kanlı düğün: 21 ölü var

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Afganistan'ın kuzeyindeki Baglan vilayetinde bir düğünde iki grup arasında çıkan çatışmada 21 kişinin öldüğü bildirildi.

Afganistan'da kanlı düğün: 21 ölü var
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Baglan Valisi Cavid Başarat, dün gece geç saatlerde Andarab bölgesinde mollanın oğlunun düğün töreninde silahlı iki grup arasında çatışma çıktığını açıkladı.

Başarat, çatışmada 14 ila 60 yaşlarındaki 21 konuğun öldüğünü, 10 kişinin de yaralandığını belirtti.

Andarab Polis Şefi Albay Gülistan Kasani de çatışan iki grup arasında uzun süredir kan davası bulunduğunu kaydetti.

Kasani, Çatışma, bir vilayet yetkilisinin yakınının suikaste kurban gitmesinin ardından çıkmış. Çatışma sırasında düğünün yapıldığı evde yaklaşık 400 kişi bulunuyordu. Ölenlerin kimliğinin belirlenmesi için çalışmalar devam ediyor. Olay yerinde silah bulamadık dedi.

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