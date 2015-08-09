Afganistan'da intihar saldırısı: 22 ölü

Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinin Han Abad ilçesinde düzenlenen intihar saldırısında 22 kişi hayatını kaybetti.

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Kunduz Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Said Server Hüseyni, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırganın, üzerine yerleştirdiği bombayı, Han Abadın Bander-i Şurab bölgesinde toplanan sivil polislerin arasında patlattığını belirtti.

Saldırıda aralarında sivil polislerin de bulunduğu 22 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Hüseyni, onun üzerinde sivil polisin de yaralandığını söyledi.

Bazı yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenilirken saldırının, sivil polislerin örgüte karşı operasyon hazırlığı yaptığı sırada gerçekleştiği kaydedildi.

Saldırıyı üstlenen Talibanın sözcüsü Zabihullah Mücahit ise patlamada aralarında 7 sivil polis komutanının da bulunduğu 31 kişinin öldüğünü, 26 sivil polisin de yaralandığını iddia etti.

Mücahit, eylemi gerçekleştiren militanın adının Tarek Kunduzi olduğunu öne sürdü.