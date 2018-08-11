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Afganistan'da 26 yıl sonra bir ilk

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Afganistan'da 26 yıl sonra bir ilk
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Çalkantılı on yıllar geçiren ülke, yeni kurulan radar sistemiyle yabancı ülkelerin kontrolündeki hava sahasını geri aldı



Afganistan hükümeti, 26 yıl sonra kendi hava sahasının  kontrolünü ele aldı. 

Devlet Başkanlığı sözcüsü Şah Hüseyin Murtezevi, yaklaşık 26 yıldır  Afganistan hava sahası kontrolünün yabancı ülkelerde olduğunu belirtti.

Kabil Uluslararası Havalimanı'na yeni radar sistemi kurulmasıyla hava  sahası kontrolünün tamamen Afgan hükümetine geçtiğini ifade eden Murtezevi,  sistem sayesinde Afganistan'ın hava sahasının kontrol edilebileceğini söyledi.

Afganistan Sivil Havacılık İdaresi Başkanı Mahmud Şah Habibi,  Afganistan hava sahasının artık daha da güvenli olacağını kaydetti.

Yeni kurulan radar sisteminin maliyetinin 30 milyon dolar olduğunu  dile getiren Habibi, radarın bakımı ve kontrolü için de her sene 10 milyon dolar  harcanması gerektiğinin altını çizdi.

Sovyetler Birliği tarafından kurulan Kabil havaalanındaki eski radar  sistemi, 1990'lardaki iç savaş sırasında tahrip olmuştu.

Taliban rejiminin 2001'de yıkılmasıyla ülke hava sahası kontrolü  yabancı güçlerin eline geçmiş ve 2014'te Afgan makamlarına teslim edilmesinin  ardından özel bir şirkete verilmişti.
 

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