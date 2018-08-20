Afganistan'da 100'den fazla yolcu kaçırıldı

Kunduz Emniyet Amiri Safiullah Mahzen, militanların, başkent Kabil'e gitmekte olan 3 otobüsü, Kunduz'un Han Abad ilçesinde durdurarak yolcuları kaçırdığını söyledi.
Yolcuların serbest bırakılması için bölgeye çok sayıda güvenlik görevlisinin gönderildiğini ifade eden Mahzen, militanlarla çatışmanın sürdüğünü belirtti.
Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Kunduz vilayetinde 100'den fazla yolcunun Taliban tarafından kaçırıldığı bildirildi.
Kunduz Emniyet Amiri Safiullah Mahzen, militanların, başkent Kabil'e gitmekte olan 3 otobüsü, Kunduz'un Han Abad ilçesinde durdurarak yolcuları kaçırdığını söyledi.