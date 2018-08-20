banner107
Kartingde üçüncü yarışın birincileri belirlendi
Kartingde üçüncü yarışın birincileri belirlendi
23 0
Karnaval havasında festival
Karnaval havasında festival
53 0
Hazırlık maçları artıyor
Hazırlık maçları artıyor
404 0
Eşref Yücel kupası Ocak’ın
Eşref Yücel kupası Ocak’ın
399 0
Ciklos yokuşunda yarım saat arayla iki kaza
Ciklos yokuşunda yarım saat arayla iki kaza
131 0
“Cebimizdeki en büyük hırsız elektrik”
“Cebimizdeki en büyük hırsız elektrik”
179 0
Bonservisli transfer dönemi tamamlandı
Bonservisli transfer dönemi tamamlandı
274 0
Papageno’da enerji hiç düşmüyor
Papageno’da enerji hiç düşmüyor
298 0
banner82
banner147

Afganistan'da 100'den fazla yolcu kaçırıldı

banner27

Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Kunduz vilayetinde 100'den fazla yolcunun Taliban tarafından kaçırıldığı bildirildi.

Afganistan'da 100'den fazla yolcu kaçırıldı
banner137

 

Kunduz Emniyet Amiri Safiullah Mahzen, militanların, başkent Kabil'e gitmekte olan 3 otobüsü, Kunduz'un Han Abad ilçesinde durdurarak yolcuları kaçırdığını söyledi.

Yolcuların serbest bırakılması için bölgeye çok sayıda güvenlik görevlisinin gönderildiğini ifade eden Mahzen, militanlarla çatışmanın sürdüğünü belirtti.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.