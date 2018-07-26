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Acı Bilanço Büyüyor

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Yunanistan’ın başkenti Atina'nın çevresini alev topuna çeviren feci yangından, kara haberler gelmeye devam ediyor. Yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 79'a, yaralı sayısı 187’ye çıktı. Kaç kişinin kayıp olduğu ise henüz bilinmiyor

Acı Bilanço Büyüyor
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Yunanistan’ın başkenti Atina'nın yaklaşık 20 kilometre kuzeydoğusundaki Penteli ve Rafina bölgelerinde başlayan ve kısa sürede ormanlık araziden meskun mahallere sıçrayan yangınlar, Yunanistan tarihinin en büyük yangın felaketlerinden birine yol açtı. Başkent Atina çevresini alev topuna çeviren feci yangından, kara haberler gelmeye devam ediyor.

Yangında, hayatını kaybedenlerin sayısı 79'a çıktı. Yunan İtfaiyesi, 23'ü çocuk, en az 187 kişinin de yaralandığını duyurdu. Yaralılardan 11'nin durumunun ağır olduğu belirtildi. 

Kaç kişinin kayıp olduğu ise henüz bilinmiyor. 

 

Mati’deki Argiri Akti’ye giden kurtarma ekipleri, denize ‘kuş uçuşu’ 30 metre mesafede, birbirine sarılmış, çocuk, kadın, erkek 25 kişinin cesedi ile karşılaştı.

Onlar yangından kaçmaya çalışırken, yüksek bir kayalığın ucuna gelmişlerdi. Ya kayalıktan atlayıp parçalanacaklar ya da alevleri bekleyeceklerdi. 25 kişi oracıkta birbirine sarılarak ölüme gitti.

Yunan medyası, Kineta ile Mati’de yangınların peş peşe çıkmasının kundaklama şüphesini yoğunlaştırdığını vurguluyor.

Atina yönetimi, olası şüpheli faaliyetleri izlemek için ABD’den İHA talep etti. Yunan hükümeti yangının söndürülebilmesi için AB’den yardım istedi. İspanya yangın söndürme uçakları, Kıbrıs Rum Kesimi de 60 itfaiyeci gönderdi.

 

 

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