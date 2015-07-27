banner107
17 0
20 0
KKTCELL’in Avrupa macerası kötü başladı
KKTCELL’in Avrupa macerası kötü başladı
28 0
22 0
10 0
18 0
28 0
21 0
banner82
banner147

AB:Terör, süreci heba etmemeli

banner27

Dünya Haberleri  AB:Terör, süreci heba etmemeli haberi AB Dışişleri Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile telefon görüşmesinde son gelişmeleri değerlendirdi. Mogherininin basın ofisinden yapılan...

AB:Terör, süreci heba etmemeli
banner137
Dünya Haberleri 
AB:Terör, süreci heba etmemeli haberi
AB Dışişleri Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile telefon görüşmesinde son gelişmeleri değerlendirdi.

Mogherininin basın ofisinden yapılan açıklamada, Yüksek Temsilcinin, Türkiyenin DAEŞle ve her türlü terörle mücadele çabalarını desteklediklerini vurguladığı belirtildi. Açıklamada, “Yüksek Temsilci, aynı zamanda Kürt halkıyla Çözüm Sürecinin canlı ve yolunda tutulmasının temel öneminin altını çizdi. Terör grupları süreci heba etmemeli ve ateşkes muhafaza edilmeli” ifadesine yer verildi. Açıklamada ayrıca Mogherininin, “Türk hükümeti, tüm halkının menfaati için son yıllarda cesaret, sağlam niyet ve akıl göstererek, bu soruna kalıcı bir çözüm bulunmasının tek yolu olan bir siyasi süreci ortaya koydu. AB, bu yolda hükümeti desteklemeye devam edecek” dediği belirtildi.

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.