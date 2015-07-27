Dünya Haberleri  AB:Terör, süreci heba etmemeli haberi AB Dışişleri Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile telefon görüşmesinde son gelişmeleri değerlendirdi. Mogherininin basın ofisinden yapılan...

Mogherininin basın ofisinden yapılan açıklamada, Yüksek Temsilcinin, Türkiyenin DAEŞle ve her türlü terörle mücadele çabalarını desteklediklerini vurguladığı belirtildi. Açıklamada, “Yüksek Temsilci, aynı zamanda Kürt halkıyla Çözüm Sürecinin canlı ve yolunda tutulmasının temel öneminin altını çizdi. Terör grupları süreci heba etmemeli ve ateşkes muhafaza edilmeli” ifadesine yer verildi. Açıklamada ayrıca Mogherininin, “Türk hükümeti, tüm halkının menfaati için son yıllarda cesaret, sağlam niyet ve akıl göstererek, bu soruna kalıcı bir çözüm bulunmasının tek yolu olan bir siyasi süreci ortaya koydu. AB, bu yolda hükümeti desteklemeye devam edecek” dediği belirtildi.