ABDnin IŞİDle mücadele temsilcisi Ankaraya gitti

Aynı zamanda ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı olan McGurk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, IŞİD teröristlerine karşı ortak işbirliğimizi geliştirme amacıyla Ankarada Türk yetkililerle toplantı...

Aynı zamanda ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı olan McGurk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, IŞİD teröristlerine karşı ortak işbirliğimizi geliştirme amacıyla Ankarada Türk yetkililerle toplantı için Ankaradayım dedi.



McGurk 31 Temmuzda da Ankaraya eldiğini yine Twitter hesabından yaptığı açıklama ile duyurmuş ve Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu ve bir takım yetkililerle, IŞİD ile mücadele kapsamında iki ülke arasında varılan mutabakatın uygulanma sürecini görüşmek üzere Ankarada bulunduğunu belirtmişti.



McGurk da önceki seyahatinden önceki bir mesajında da, IŞİDe karşı tüm partnerlerimiz ve Türkiye ile işbirliğimizi artırmayı dört gözle bekliyoruz demişti.



Brett McGurk ve beraberindeki heyet, Türkiyeye gelmeden önce Irakın Süleymaniye kentinde, Kürdistan Yurtseverler Birliği (YNK) Genel Sekreter Yardımcısı Kosret Resul Elî ve Goran (Değişim) Hareketi Genel Sekreteri Noşîrwan Mistefa ile bir araya geldi.



İstanbul (DHA)