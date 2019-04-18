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ABD`nin ham petrol stokları azaldı

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ABD`nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 1,4 milyon varil düşüş gösterdi.

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ABD`nin ham petrol stokları azaldı
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ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol  stoklarının geçen hafta 1,4 milyon varil (yüzde 0,3) azalarak 455,2 milyon varile  gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 1,2 milyon varil azalacağı  yönündeydi. Ham petrol stokları bir önceki hafta 7 milyon varil artış  kaydetmişti.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol  stokları ise geçen hafta değişiklik göstermedi ve 649,1 milyon varilde kaldı.

ABD'nin benzin stokları geçen hafta 1,2 milyon varil (yüzde 0,5)  azalışla 228 milyon varile geriledi. Benzin stoklarına yönelik piyasa beklentisi  2,1 milyon varil düşüş olması yönündeydi. Benzin stokları bir önceki hafta 7,7  milyon varil azalmıştı.

PETROL ÜRETİMİ AZALDI

ABD'nin ham petrol ithalatı, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla  günlük ortalama 607 bin varildüşüşle 5,99 milyon varile gerilerken, ihracatı ise  günlük ortalama 52 bin varil artışla 2,4 milyon varile yükseldi.

Ülkenin ham petrol üretimi geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük  ortalama 106 bin varildüşüş gösterdi. Üretim, ülkenin Alaska eyaletinde 6 bin  varil, diğer eyaletlerde ise toplam 100 bin varil azaldı. Böylece 6-12 Nisan  haftasında ABD'nin ham petrol üretimi yaklaşık günlük ortalama 12,1 milyon varil  seviyesinde gerçekleşirken, son 64 haftada 15'inci kez düşüş göstermiş oldu.

EIA'nın "Nisan 2018 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"nda, ülkenin  günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 12,4 milyon varil, gelecek yıl ise  13,1 milyon varil olacağı tahmin ediliyor.

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