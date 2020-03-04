ABD’nin doğusunu hortum vurdu

ABD’nin Tennessee eyaletini hortum vurdu. Çok sayıda ev ve iş yerinin zarar gördüğü felakette ölü saysının 25'e ulaştığı belirtiliyor.

ABD'nin Tennessee eyaletini dün sabaha karşı şiddetli fırtına ve hortum vurdu. Eyalet genelinde yüzlerce binanın yıkıldığı felakette, hayatını kaybedenlerin sayısının 25'e yükseldiği açıklandı.

Yetkililer ölü sayısının fazla olmasının nedeninin hortumun insanları uykuda yakalaması olduğunu ifade etti.

Tennessee Valisi Bill Lee bölgede olağanüstü hal ilan ederken, onlarca kişinin hala kayıp olduğu ve kurtarma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Hortumdan en çok etkilenen bölgelerin Davidson, Putnam Coutny, Benton ve Wilson olduğu belirtildi.

Eyalette en az 50 bin kişinin elektriksiz kaldığı, yetkililerin hasar tespit çalışmaları yaptığı kaydedildi.