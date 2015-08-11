Dünya Haberleri  ABDden PKKya çağrı haberi Türkiyenin PKKya yönelik operasyonlarından rahatsızlık duyup duymadıkları yönündeki bir soru üzerine Kirby, Türkiyenin terörist saldırılara karşı kendini savunma hakkı var. Şunu da ekleyebilirim...

AA

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kirby:

"Suriye'nin bütünlüğünü değiştirecek herhangi bir şeyle ilgilenmiyoruz"

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, Suriye'de herkesin DAEŞ'e karşı yoğunlaştığını belirterek "Suriye'nin bütünlüğünü değiştirecek herhangi bir şeyle ilgilenmiyoruz" dedi.

Kirby, günlük basın toplantısında, "Suriye'de, karada savaşan güçlerin DAEŞ'e karşı verilen mücadelenin dışında kendi ayrı hesapları olduğuna" yönelik iddialar soruldu. Kirby ise "Suriye'nin bütünlüğünü değiştirecek herhangi bir şeyle ilgilenmiyoruz" şeklinde cevap verdi.

ABD yönetiminin, "Suriyeli Kürtlerin DAEŞ'e karşı yürütülen mücadelede hedeflerini değiştirip kendi devletlerini kurmamaları için ne tür temaslarda bulunduğu" yönündeki bir soru üzerine Kirby, şunları kaydetti: "Suriyeli Kürtler, DAEŞ'e karşı çok etkili olduklarını kanıtladı, bu yüzden koalisyon onları havadan desteklemeye devam ediyor. Şunu açıkça belirttik ki, koalisyonun amacı DAEŞ'e karşı savaşmaktır, nokta. Amaç, harita değişikliği yapmak değil, DAEŞ'in peşinden gitmektir".

Değiştirilmek istenilen tek şeyin DAEŞ'in kontrol ettiği alan olduğunu belirten Kirby, "Görevin amacı değişmedi. DAEŞ'i ortadan kaldırmak. Amaç, karada savaşanları desteklemek, Suriye'nin haritasını değiştirmek değil" diye konuştu.

PKK'ya saldırıları sonlandırarak siyasal sürece dahil olma çağrısı

Türkiye'nin PKK'ya yönelik operasyonlarından rahatsızlık duyup duymadıkları yönündeki bir soru üzerine Kirby, "Türkiye'nin terörist saldırılara karşı kendini savunma hakkı var. Şunu da ekleyebilirim ki, PKK'ya saldırılarını sonlandırarak siyasal sürece dahil olmaları çağrısında bulunuyoruz" dedi.

Kirby, açıklamasında ayrıca "Beklentimiz, Türkiye'nin gerekli önlemleri alarak uluslararası insan hakları doğrultusunda sivil ölümlerine engel olmasıdır." ifadesini kullandı.

"Türkiye'nin DAEŞ'e karşı yaptığı savaşı gerekçe göstererek Kürt savaşçıların peşinden gittiği" iddiaları yönünde bir soru üzerine ise Sözcü Kirby, "(Türkiye'nin) PKK'ya karşı saldırılarının sebebi, kendi sınırları içerisinde maruz kaldıkları saldırıların sonucudur" diye konuştu.