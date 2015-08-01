ABDden PKK ve dokunulmazlık açıklaması

Tonera, günlük basın brifinginde, bazı milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına yönelik TBMMye sunulan Başbakanlık Tezkereleri soruldu. Sözcü Toner, Türkiyenin, kimin dokunulmazlığının olacağı ve bunların hangi durumlarda...

Tonera, günlük basın brifinginde, bazı milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına yönelik TBMMye sunulan Başbakanlık Tezkereleri soruldu.

Sözcü Toner, Türkiyenin, kimin dokunulmazlığının olacağı ve bunların hangi durumlarda ve nasıl kaldırılacağını belirleme noktasında köklü demokratik prosedürleri bulunuyor dedi.

Terör örgütü PKKya yönelik Irakın kuzeyinde yapılan operasyonlara dair soru üzerine Toner, Türkiyenin kendini savunma hakkı bulunduğuna dikkat çekerek, PKKnın bir an önce şiddeti sonlandırması ve barış sürecine tekrar dönmesi gerektiğini kaydetti.

Toner, Şuraya yoğunlaşmak gerekir ki, PKK, Türkiyede askere, polise yönelik saldırılar gerçekleştirdi.

Türkiyenin kendini savunma hakkı var. PKK, saldırılarının farkına vararak tekrar barış sürecine geçmelidir ve Türkiye de daha orantılı davranabilir diye konuştu.

Öte yandan Toner, NATOnun terör örgütü IŞİDe karşı kurulan koalisyona katkı sağlamak amacıyla Irakın savunma kapasitesini artırması kararından memnuniyet duyduklarını dile getirerek, IŞİDi yenmek için NATO ülkelerinin Irakın savunmasını güçlendirmesinin önemine işaret etti.

AA