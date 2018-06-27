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ABD’deki orman yangını söndürülemiyor

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ABD'nin California eyaletinde geçtiğimiz cumartesi başlayan orman yangını büyümeye devam ediyor.

ABD’deki orman yangını söndürülemiyor
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ABD'nin California eyaletinde geçtiğimiz cumartesi başlayan orman yangını büyümeye devam ediyor.

 

Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangın nedeniyle bölgede yaşayan yaklaşık 1500 kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

 

Yangında şimdiye kadar 12 ev ve 10 bina hasar gördü.

 

Söndürülemeyen yangın nedeniyle bölgedeki 600 bina da tehdit altında.

 

Yangının sıcak hava, kuru rüzgar ve kuru otların kolayca tutuşması yüzünden büyüdüğü belirtildi.

 

Yetkililer geçen yıl eyalet tarihinin yaşadığı en büyük yangının da aynı hava şartları nedeniyle büyüdüğüne dikkat çekti.

 

Dev yangında 982 bin dönüm arazi yanmış, 700'ü ev 970 bina da kül olmuştu.

 

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