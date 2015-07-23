ABDdeki kilise saldırganı nefret suçu ile yargılacak

9 siyahinin ölümüne sebep olan Dylan Roofun, içlerinde nefret suçuda dahil 33 farklı suçtan yargılanacağını bildirdi.

AA

ABD Adalet Bakanı Loretta Lynch, Güney Carolina'nın Charleston kentindeki kilisede gerçekleştirdiği silahlı saldırı sonucunda 9 siyahinin ölümüne sebep olan Dylan Roof'un, içlerinde "nefret suçu"da dahil 33 farklı suçtan yargılanacağını bildirdi.

Charleston şehrindeki Emanuel Afrika Metodist Episkopal Kilisesi'nde İncil dersi sırasında aralarında kilisenin papazı da olmak üzere 9 kişiyi öldüren 21 yaşındaki beyaz ABD'li Roof, Yüce Divan tarafından alınan kararla 33 ayrı sebepten dolayı Federal Mahkeme'de yargılanacak.

Konuyla ilişkin Adalet Bakanlığı'nda basın toplantısı düzenleyen Bakan Lynch, Yüce Divan'ın beyaz genç hakkında verdiği karardan duyduğu mutluluğu dile getirirken, Roof'un "nefret suçu" işlediğini söyledi.

Lynch, Roof'un bu suçun yanı sıra "silahla adam öldürme" suçunun da arasında bulunduğu birçok sebepten yargılanacağını belirterek, "İşlemiş olduğu suçlardan dolayı Roof, ömür boyu hapis veya ölüm cezası alabilir, ölüm cezasının verilip verilmeyeceği konusunda henüz bir karar verilmedi. Adalet Bakanlığı bu süreç içerisinde gerekli hukuki protokolleri takip edecektir. Bu kararların verilme aşamasında olayda hayatını kaybedenlerin yakınlarıyla görüştük, fikirlerini aldık" ifadelerini kullandı.

Charleston'da işlenen cinayet sonrası, ülkede yoğun bir şekilde tartışılan "ırkçılık" meselesi bir kez daha gündeme gelmişti. ABD Başkanı Barack Obama, cinayetin işlendiği kiliseye gitmiş ve saldırıda hayatını kaybeden papaz Clementa Pinckney'in cenaze törenine katılmıştı.?