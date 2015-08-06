ABD'de sinema baskını! Vurularak öldürüldü

ABD'de sinema salonundakilere küçük balta, havalı tabanca ve biber gazıyla saldıran kişi, polis tarafından vurularak öldürüldü.

Polisin yaptığı açıklamaya göre, Nashville kentinde Mad Max: Fury Road filminin gösterildiği bir sinema salonunda Vincente David Montano adlı saldırgan salondakilere biber gazı sıktıktan sonra elindeki küçük baltayla saldırdı.

Saldırı sırasında bir kişiyi baltayla omuzundan yaralayan Montanoya salon yakınlarında görev yapan polisler müdahale etti.

Elindeki havalı tabancasını olaya müdahale eden polislere doğrulttuğu belirtilen saldırganın polis tarafından vurularak öldürüldüğü kaydedildi. Emniyetten yapılan açıklamada, polislerin havalı tabancayı gerçek silah sandıkları açıklandı.

Salonda biber gazından etkilenen 3 kişi ise hastaneye kaldırıldı. Saldırganın sırt çantasında da bomba benzeri malzemeler olduğu için bomba imha ekipleri tarafından incelendiği ancak patlayıcı maddeye rastlanmadığı belirtildi.

Saldırganın psikolojik sorunları olduğu da kaydedilirken saldırının nedeninin henüz belirlenemediği bildirildi.

Louisiana Eyaletinde de geçen ay gerçekleşen sinema baskınında, saldırgan 2 kişiyi öldürüp 9 kişiyi yaraladıktan sonra intihar etmişti.

2012 yılında Colaradodaki bir salonda Batman filminin gösterimi sırasındaki saldırıda ise 12 kişi öldürülmüş, 50den fazla kişi de yaralanmıştı.

Kaynak : AA