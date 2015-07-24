ABDde sinema baskını: 3 ölü, 7 yaralı

AFPnin haberine göre; daha sonra kendini silahla vuran saldırganın 58 yaşında beyaz bir erkek olduğu belirtildi. Tanıklar, Lafayette şehrindeki Grand 16 sinemasındaki saldırının Trainwreck filminin gösterimi sırasında yaşandığını...

AFPnin haberine göre; daha sonra kendini silahla vuran saldırganın 58 yaşında beyaz bir erkek olduğu belirtildi.



Tanıklar, Lafayette şehrindeki Grand 16 sinemasındaki saldırının Trainwreck filminin gösterimi sırasında yaşandığını söyledi.



Lafayette Polis Şefi Jim Craft, düzenlediği basın toplantısında, yaralanan yedi kişi arasında hayati tehlikesi bulunan olmadığını açıkladı.



Trainwreck filminde başrol oynayan Amy Schumer, olayın ardından attığı tweette, Kalbim kırık ve dualarım Louisianadaki herkes için yazdı.



ABDnin Colorada eyaletine bağlı Auroro şehrinde yaklaşık üç yıl önce silahlı bir saldırgan, sinema basmış ve 12 kişiyi öldürmüştü. 70den fazla insanın yaralı kurtulduğu saldırı, Batman Kara Şövalye Yükseliyor filminin ilk gösterimi sırasında geceyarısı yaşanmıştı.



ABDde mahkeme, bugünlerde, 2012 yılındaki saldırının faili James Eagan Holmes için idam cezası verilmesini tartışıyor.