ABD’de ölü sayısı 10 bini aştı

ABD sağlık yetkililerinin açıklamasına göre, ülkede ölü sayısı 10 bini aştı.

Reuters’ta yer alan habere göre ABD, dünya genelinde en çok ölümlerin yaşandığı üçüncü ülke oldu.

En çok ölümün yaşandığı İtalya’da bugüne kadar 16 bin 523 kişi hayatını kaybetti.

İtalya’yı takip eden İspanya’da ise ölü sayısı 13 bin 169 oldu.

Beyaz Saray’da corona virüsü salgınını takip eden sağlık yetkilileri, ülkede virüs yasaklarına uyulsa bile ölü sayısının 100 bin ila 240 bin arasında olacağını belirtmişti.

EN FAZLA ÖLÜM DÜN YAŞANMIŞTI

Johns Hopkins Üniversitesi’nin verilerine göre, dün ABD’de bir günde 1344 kişi hayatını kaybetmişti.

TRUMP: ÇOK CAN KAYBI OLACAK

Beyaz Saray’da gazetecilere açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump, bugüne kadar çizdiği en karanlık tabloyu işaret ederek “Önümüzdeki iki hafta maalesef çok zor geçecek ve maalesef çok fazla can kaybı olacak” demişti.

Trump, ABD’nin önümüzdeki haftalarda en zor döneme gireceğini belirterek “En büyük darbeyi de New York alacak gibi görünüyor” ifadesini kullanmıştı.