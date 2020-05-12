ABD’de hapishanede şoke eden görüntü

ABD'de corona virüsü nedeniyle hapishaneden tahliye edilmek isteyen mahkumlar, akıllara durgunluk veren bir plan yaptı.

Mahkumlar birbirlerine virüs bulaştırmak için ellerinden geleni yaptı!

Maske ve diğer kişisel eşyaları ortak kullanmaya başlayan mahkumlar, virüsü birbirlerine bulaştırmak için ellerinden geleni yaptı.

Corona virüsünün merkez üssü haline gelen ve 1.3 milyon kişiye bulaşıp 80 binden fazla insanın da hayatını kaybettiği ABD’de salgının bilançosu ağırlaşmaya devam ediyor.

Hastalığın yayılmasını engellemek için alınan önlemler kapsamında cezaevlerinden erken tahliye kararlarının verilmesi, Los Angeles’taki bir hapishanedeki mahkumları harekete geçirdi.

Pitches Hapishanesi’nde çok sayıda mahkum, corona virüsüne yakalanarak tahliye olmak için şeytanın aklına gelmeyecek bir plana başvurdu. Maskelerin de içinde bulunduğu birçok eşyayı ortak kullanmaya başlayan mahkumlar, virüsü birbirlerine bulaştırmak için ellerinden geleni yaptı.

Bardaklarını bile elden ele dolaştırarak kullanan mahkumların, ateş ölçümü öncesinde sıcak su içerek ağız bölgesindeki ölçümü yanıltmaya çalıştıkları belirtildi. Mahkumların sosyal mesafeye de uymadıkları o anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedilirken, ABD medyasında da geniş yer buldu.

21 MAHKUMDA POZİTİF ÇIKTI



Konuyla ilgili bir basın toplantısı düzenleyen Şerif Alex Villanueva, “Onları tahliye etmek zorunda kalmamız için böyle bir şey yapmaları çok rahatsız edici. Her mahkumun normal zamanda kendine sakladığı bir bardağı var ve bunu kimseyle paylaşmıyorlar. Bu görüntülerden sonra 21 kişinin corona testi pozitif çıktı. Hastalığın kimden yayıldığını ve olayın detaylarını araştırıyoruz” dedi.

Los Angeles’ta salgının başladığı günden bu yana 357 mahkumda corona virüsü tespit edildiği belirtiliyor.