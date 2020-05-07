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ABD’de eşi benzeri görülmemiş corona önlemi

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ABD'de corona virüsüyle mücadelede eşi benzeri görülmemiş bir uygulamaya imza atıldı. San Francisco'da belediye, otele yerleştirdiği evsizlerin dışarı çıkmaması için alkol ve tıbbi amaçlı esrar tedariğini de üstlendi

ABD’de eşi benzeri görülmemiş corona önlemi

Corona virüsünün en çok can kaybına yol açtığı ülke olan ABD’de, salgınla mücadele aralıksız sürüyor. Hastalığın yayılmasını durdurmak için önlem üstüne önlem alınırken, bunlar arasında en tartışmalı örnek San Francisco’da yaşandı.

Sokaklarda yaşayan evsizleri otellere yerleştiren belediye yönetimi, dışarı çıkmalarını önlemek için de her türlü ihtiyaçlarının karşılanacağını açıkladı.

‘MÜTHİŞ BİR İŞ YAPIYORLAR’

San Francisco Chronicle gazetesine konuşan belediyenin sağlık departmanı sözcüsü Jenna Lane, karşılanacak ihtiyaçlar arasında alkol, tütün ürünleri ve tıbbi amaçlı esrarında bulunduğunu söyledi.

Jane, “Bu insanlar içeride kalarak San Francisco için müthiş bir iş yapıyorlar. Onlara şunu söyledik: Dışarı çıkıp almak istediğiniz şeyleri temin etmek için elimizden gelen tüm desteği vereceğiz. Bu sayede hem onlar güvende kalıyor hem de toplum korunuyor” dedi.

270 KİŞİ KALIYOR

Şehir genelinde 270 evsizin belediyenin desteğiyle otellerde kaldığı belirtiliyor. Uygulama sosyal medya kullanıcılarına da ikiye böldü. Kimileri corona virüsüyle mücadelede bu durumu faydalı bulsa da, kimileri ise bu uygulamanın insanların bağımlılığını artırdığını savundu.

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